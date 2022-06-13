Зеленський закликав Шольца відмовитися від балансування між Україною і РФ

Президент України Володимир Зеленський розкритикував намагання канцлера Німеччини Олафа Шольца "зберегти рівновагу" у відносинах між Києвом і Москвою.

Про це глава держави заявив в інтерв’ю ZDF, пише "Європейська правда".

"Він (Шольц) та його уряд мають ухвалити рішення: не повинно бути ніяких спроб зберегти рівновагу у відносинах між Україною і Росією", – вважає Зеленський.

Президент України також закликав канцлера бути більш однозначним у відносинах із Україною.

На думку глави держави, підхід Берліна, за якого потрібно продовжувати відносини з Києвом і Москвою так, щоб це якомога менше зашкодило Берліну, є хибним.

Коментуючи можливий приїзд Шольца в Україну, Зеленський заявив, що він не повинен обмежуватися фотографіями.

На думку президента України, глава уряду ФРН має оголосити під час візиту про збільшення підтримки України та кандидатського статусу в ЄС. Також Зеленський сподівається на посилення санкцій проти Росії.

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Нагадаємо, італійська газета La Stampa раніше повідомила, що прем'єр-міністр Італії Маріо Драгі, канцлер Німеччини Олаф Шольц та президент Франції Еммануель Макрон здійснять візит до України 16 червня.

Видання відзначило, що лідери приїдуть разом, щоб засвідчити підтримку трьох найбільших європейських країн президенту України Володимиру Зеленському.

Водночас представник федерального уряду раніше вдень не підтвердив і не спростував повідомлення про те, що найближчими днями до Києва прибудуть глави трьох держав та урядів.

Сам Шольц відмовився коментувати повідомлення про його спільну поїздку до Києва з Макроном і Драгі найближчими днями.

Шольц, який не був у Києві з початку війни, зіткнувся з критикою за кордоном за його обережність у постачанні Україні важкого озброєння, такого як танки та гаубиці, і був змушений виправдовуватися, що Берлін не демонструє лідерство.