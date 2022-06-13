Зеленский призвал Шольца отказаться от балансировки между Украиной и РФ

Президент Украины Владимир Зеленский раскритиковал попытки канцлера Германии Олафа Шольца "сохранить равновесие" в отношениях между Киевом и Москвой.

Об этом глава государства заявил в интервью ZDF, пишет "Европейская правда".

"Он (Шольц) и его правительство должно принять решение: не должно быть никаких попыток сохранить равновесие в отношениях между Украиной и Россией", – считает Зеленский.

Президент Украины также призвал канцлера быть более однозначным в отношениях с Украиной.

По мнению главы государства, подход Берлина, при котором нужно продолжать отношения с Киевом и Москвой так, чтобы это как можно меньше повредило Берлину, ошибочен.

Комментируя возможный приезд Шольца в Украину, Зеленский заявил, что он не должен ограничиваться фотографиями.

По мнению президента, глава правительства ФРГ должен объявить во время визита об увеличении поддержки Украины и кандидатского статуса в ЕС. Также Зеленский надеется на ужесточение санкций против России.

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Напомним, итальянская газета La Stampa ранее сообщила, что премьер-министр Италии Марио Драги, канцлер Германии Олаф Шольц и президент Франции Эммануэль Макрон совершат визит в Украину 16 июня.

Издание отметило, что лидеры приедут вместе, чтобы подтвердить поддержку трех крупнейших европейских стран президенту Украины Владимиру Зеленскому.

Представитель федерального правительства ранее днем ​​не подтвердил и не опроверг сообщения о том, что в ближайшие дни в Киев прибудут главы трех государств и правительств.

Сам Шольц отказался комментировать сообщение о его совместной поездке в Киев с Макроном и Драги в ближайшие дни.

Шольц, который не был в Киеве с начала войны, столкнулся с критикой за границей за его осторожность в поставках Украине тяжелого вооружения, такого как танки и гаубицы, и был вынужден оправдываться, что Берлин не демонстрирует лидерство.