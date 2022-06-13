За добу росіяни вбили ще 3 цивільних на Донеччині

У понеділок внаслідок бойових дій з боку РФ в Донецькій області загинули 3 мирні мешканці, 5 дістали поранення.

Джерело: голова Донецької ОВА Павло Кириленко в Telegram

Дослівно: "За 13 червня росіяни вбили 3 мирних жителів Донеччини: 1 в Авдіївці, 1 у Новоселівці Першій та 1 у Курахівці. Ще 5 людей отримали поранення.

Крім того, в Донецькій області померли 2 цивільних, які отримали поранення на Луганщині".

Деталі: Кириленко нагадав, що наразі неможливо встановити точну кількість жертв у Маріуполі та Волновасі.