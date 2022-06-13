Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

За добу росіяни вбили ще 3 цивільних на Донеччині

Альона Мазуренко Понеділок, 13 червня 2022, 22:33
За добу росіяни вбили ще 3 цивільних на Донеччині

У понеділок внаслідок бойових дій з боку РФ в Донецькій області загинули 3 мирні мешканці, 5 дістали поранення.

Джерело: голова Донецької ОВА Павло Кириленко в Telegram

Дослівно: "За 13 червня росіяни вбили 3 мирних жителів Донеччини: 1 в Авдіївці, 1 у Новоселівці Першій та 1 у Курахівці. Ще 5 людей отримали поранення.

Реклама:

Крім того, в Донецькій області померли 2 цивільних, які отримали поранення на Луганщині".

Деталі: Кириленко нагадав, що наразі неможливо встановити точну кількість жертв у Маріуполі та Волновасі.

Теми: Донецька областьвійнаокупаціявбивство
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Ізраїльська армія виявила найбільший тунель ХАМАС у Секторі Гази

оновлюєтьсяРосіяни знову атакують Україну "Шахедами"

У кабінеті Залужного знайшли пристрій для прослуховування – джерела

доповненоВибух гранат у сільраді на Закарпатті: депутату обрали запобіжний захід

Польські перевізники знову блокуватимуть КПП "Дорогуськ-Ягодин"

фотоРодини військовополонених провели акції у Києві та Запоріжжі

Усі новини...
Донецька область
В ніч на 30 серпня росіяни накрили вогнем Донеччину: двоє загиблих, семеро поранених
Росіяни за добу вбили 5 жителів Донеччини, ще 4 поранені
Росіяни ввечері обстріляли Торецьк касетними снарядами: є загибла та поранені
Останні новини
03:08
У Конгресі кажуть про позитивні зрушення у переговорах, які розблокують допомогу Україні − ЗМІ
01:26
Росіяни активізували пошук партизанів на окупованих територіях − Спротив
00:50
Ізраїль і ХАМАС готові до нового перемир’я для звільнення заручників − Reuters
23:48
Ізраїльська армія виявила найбільший тунель ХАМАС у Секторі Гази
23:23
Глава МЗС Франції знову приїхала до Ізраїлю
22:52
мапаВ Україні в понеділок невеликі дощі, подекуди вітряно
22:27
Зеленський: Днями Єврокомісія почне скринінг українського законодавства
22:15
СБУ відкрила провадження через пристрій у "потенційному" кабінеті Залужного
22:02
Лідер боснійських сербів демонстративно проголосував за межами кабінки
21:44
оновлюєтьсяРосіяни знову атакують Україну "Шахедами"
Усі новини...
Реклама: