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За добу росіяни вбили ще 3 цивільних на Донеччині

Мазуренко Альона Понеділок, 13 червня 2022, 22:33

У понеділок внаслідок бойових дій з боку РФ в Донецькій області загинули 3 мирні мешканці, 5 дістали поранення.

Джерело: голова Донецької ОВА Павло Кириленко в Telegram

Дослівно: "За 13 червня росіяни вбили 3 мирних жителів Донеччини: 1 в Авдіївці, 1 у Новоселівці Першій та 1 у Курахівці. Ще 5 людей отримали поранення.

Крім того, в Донецькій області померли 2 цивільних, які отримали поранення на Луганщині".

Деталі: Кириленко нагадав, що наразі неможливо встановити точну кількість жертв у Маріуполі та Волновасі.

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Теми: Донецька областьвійнаокупаціявбивство
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