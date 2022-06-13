За сутки россияне убили еще 3 гражданских в Донецкой области
Понедельник, 13 июня 2022, 22:33
В понедельник в результате боевых действий со стороны РФ в Донецкой области погибли 3 мирных жителя, 5 получили ранения.
Источник: глава Донецкой ОВА Павел Кириленко в Telegram
Дословно: "За 13 июня россияне убили 3 мирных жителей Донбасса: 1 в Авдеевке, 1 в Новоселовке Первой и 1 в Кураховке. Еще 5 человек получили ранения.
Кроме того, в Донецкой области умерли 2 гражданских, получивших ранения в Луганской области".
Детали: Кириленко напомнил, что пока невозможно установить точное количество жертв в Мариуполе и Волновахе.
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