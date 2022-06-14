Туреччина почала прокладати газопровід до родовища в Чорному морі

Туреччина почала укладати газопровід від родовища Сакар'я в Чорному морі.

Джерело: "Укрінформ"

Деталі: Зазначається, що перші 10 млн кубометрів газу надійдуть у систему в 2023 році. Родовище досягне піку видобутку у 2026 році. Президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган сказав, що Туреччина збільшить добову потужність видобутку газу до 40 млн кубічних метрів із 40 свердловинами, які будуть пробурені на родовищі.

Реклама:

Також у Туреччині почало роботу нове четверте в країні бурове судно "Абдулхамід Хан", яке у т.ч. почне прокладання труб нового газопроводу на мілководді. Найближчим часом буде розпочато будівництво берегової частини трубопроводу.