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Турция начала прокладывать газопровод к месторождению в Черном море

Анастасия КалатурВторник, 14 июня 2022, 01:45

Турция начала укладывать газопровод от месторождения Сакарья в Черном море.

Источник: "Укринформ"

Детали: Отмечается, что первые 10 млн кубометров газа поступят в систему в 2023 году. Месторождение достигнет пика добычи в 2026 году. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сказал, что Турция увеличит суточную мощность добычи газа до 40 млн  кубометров с 40 скважинами, которые будут пробурены на месторождении.

Также в Турции начало работу новое четвертое в стране буровое судно "Абдулхамид Хан", в т.ч. начнет прокладку труб нового газопровода на мелководье. В ближайшее время будет начато строительство береговой части трубопровода.

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Темы: Турциягаз
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