Білий дім: США намагаються завадити іншим країнам купувати вкрадене Росією зерно
Вівторок, 14 червня 2022, 04:38
США намагаються завадити іншим країнам купувати викрадене Росією українське зерно.
Джерело: представник Білого дому Карін Жан-П'єр, яку цитує "Інтерфакс-Україна"
Пряма мова: "Ми працюємо з іншими країнами, щоб запобігти продажу зерна, яке, найімовірніше, було вкрадено в Україні".
Що передувало: Американські дипломати попередили 14 країн, більшість із яких знаходиться в Африці, що Кремль намагається заробити на продажі їм краденого українського зерном.
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