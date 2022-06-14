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Білий дім: США намагаються завадити іншим країнам купувати вкрадене Росією зерно

Вівторок, 14 червня 2022, 04:38
ФОТО: GETTY

США намагаються завадити іншим країнам купувати викрадене Росією українське зерно.

Джерело: представник Білого дому Карін Жан-П'єр, яку цитує "Інтерфакс-Україна"

Пряма мова: "Ми працюємо з іншими країнами, щоб запобігти продажу зерна, яке, найімовірніше, було вкрадено в Україні".

Що передувало: Американські дипломати попередили 14 країн, більшість із яких знаходиться в Африці, що Кремль намагається заробити на продажі їм краденого українського зерном.

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Теми: Росіяекономіка
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