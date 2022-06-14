Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Білий дім: США намагаються завадити іншим країнам купувати вкрадене Росією зерно

Анастасія КалатурВівторок, 14 червня 2022, 04:38
Білий дім: США намагаються завадити іншим країнам купувати вкрадене Росією зерно
ФОТО: GETTY

США намагаються завадити іншим країнам купувати викрадене Росією українське зерно.

Джерело: представник Білого дому Карін Жан-П'єр, яку цитує "Інтерфакс-Україна"

Пряма мова: "Ми працюємо з іншими країнами, щоб запобігти продажу зерна, яке, найімовірніше, було вкрадено в Україні".

Реклама:

Що передувало: Американські дипломати попередили 14 країн, більшість із яких знаходиться в Африці, що Кремль намагається заробити на продажі їм краденого українського зерном.

Теми: Росіяекономіка
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Ізраїльська армія виявила найбільший тунель ХАМАС у Секторі Гази

оновлюєтьсяРосіяни знову атакують Україну "Шахедами"

У кабінеті Залужного знайшли пристрій для прослуховування – джерела

доповненоВибух гранат у сільраді на Закарпатті: депутату обрали запобіжний захід

Польські перевізники знову блокуватимуть КПП "Дорогуськ-Ягодин"

фотоРодини військовополонених провели акції у Києві та Запоріжжі

Усі новини...
Росія
Атака дронів на Псков: перші супутникові знімки аеродрому
Сейм Польщі затвердив склад скандальної комісії з розслідування впливу РФ
Окупанти заявили про атаку БПЛА у Брянській області РФ і запуск ракети по Криму
Останні новини
03:08
У Конгресі кажуть про позитивні зрушення у переговорах, які розблокують допомогу Україні − ЗМІ
01:26
Росіяни активізували пошук партизанів на окупованих територіях − Спротив
00:50
Ізраїль і ХАМАС готові до нового перемир’я для звільнення заручників − Reuters
23:48
Ізраїльська армія виявила найбільший тунель ХАМАС у Секторі Гази
23:23
Глава МЗС Франції знову приїхала до Ізраїлю
22:52
мапаВ Україні в понеділок невеликі дощі, подекуди вітряно
22:27
Зеленський: Днями Єврокомісія почне скринінг українського законодавства
22:15
СБУ відкрила провадження через пристрій у "потенційному" кабінеті Залужного
22:02
Лідер боснійських сербів демонстративно проголосував за межами кабінки
21:44
оновлюєтьсяРосіяни знову атакують Україну "Шахедами"
Усі новини...
Реклама: