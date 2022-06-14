Белый дом: США пытаются помешать другим странам покупать украденное Россией зерно

США пытаются помешать другим странам покупать украденное Россией украинское зерно.

Источник: представитель Белого дома Карин Жан-Пьер, которую цитирует "Интерфакс-Украина"

Прямая речь: "Мы работаем с другими странами, чтобы предотвратить продажу зерна, которое, скорее всего, было украдено в Украине".

Что предшествовало: Американские дипломаты предупредили 14 стран, большинство из которых находится в Африке, что Кремль пытается заработать на продаже им краденого украинского зерна.