Белый дом: США пытаются помешать другим странам покупать украденное Россией зерно
Вторник, 14 июня 2022, 04:38
США пытаются помешать другим странам покупать украденное Россией украинское зерно.
Источник: представитель Белого дома Карин Жан-Пьер, которую цитирует "Интерфакс-Украина"
Прямая речь: "Мы работаем с другими странами, чтобы предотвратить продажу зерна, которое, скорее всего, было украдено в Украине".
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Что предшествовало: Американские дипломаты предупредили 14 стран, большинство из которых находится в Африке, что Кремль пытается заработать на продаже им краденого украинского зерна.