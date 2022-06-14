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ЗСУ знищили майже три десятки росіян та гаубицю — ОК “Південь”

Анастасія КалатурВівторок, 14 червня 2022, 05:14

ЗСУ на півдні знищили 28 окупантів, гаубицю "Мста-Б" та командно-штабну машину.

Джерело: ОК "Південь

Дослівно: "В цілому ж під час виконання вогневих завдань, в тому числі і нашими ракетно-артилерійськими підрозділами, противнику завдано втрат у кількості 28 рашистів, та 10 одиниць техніки, серед яких крім повітряних "розвідників", гаубиця "Мста-Б", командно-штабна машина, 5 одиниць броньованої та іншої автомобільної техніки".

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Деталі: Результати 2 авіаційних ударів на Миколаївщині та Херсонщині по скупченню живої сили й ворожої техніки уточнюються.

Нагадаємо: 13 червня росіяни двічі атакували парою гелікоптерів Мі-8 наші позиції на Миколаївщині та Херсонщині, в районі Снігурівки був повітряний бій.

Теми: війна
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