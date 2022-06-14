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ВСУ уничтожили почти три десятка россиян и гаубицу — ОК "Юг"

Анастасия КалатурВторник, 14 июня 2022, 05:14

ВСУ на юге уничтожили 28 оккупантов, гаубицу "Мста-Б" и командно-штабную машину.

Источник: ОК "Юг"

Дословно: "В целом же при выполнении огневых задач, в том числе и нашими ракетно-артиллерийскими подразделениями, противнику нанесены потери в количестве 28 решистов, и 10 единиц техники, среди которых кроме воздушных "разведчиков", гаубица "Мста-Б", командно-штабная машина, 5 единиц бронированной и другой автомобильной техники".

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Детали: Результаты 2 авиационных ударов в Николаевской и Херсонской областях по скоплению живой силы и вражеской техники уточняются.

Напомним: 13 июня россияне дважды атаковали парой вертолетов Ми-8 наши позиции на Николаевщине и Херсонщине, в районе Снигиревки было воздушное сражение.

Темы: война
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