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Дослідження: Через вторгення РФ з України виїде майже половина мільйонерів

Анастасія КалатурВівторок, 14 червня 2022, 06:10
ФОТО: GETTY

Україна зазнає найбільшої за свою історію втрати заможних осіб: очікується,  що  до кінця року країну залишать 2800 мільйонерів, або 42% усіх осіб, що мають статок в мільйон доларів.

Джерело: дослідження компанії Henley&Partners, яка відстежує міграцію багатих фізичних осіб, "Укрінформ", The Guardian, голова дослідницького відділу New World Wealth Ендрю Амойлс, який збирав дані для Henley

Деталі: Цей процес спричинений вторгненням РФ.

Також зазначається, що понад 15 тисяч мільйонерів покинуть Росію цього року. Це становить 15% усіх мільйонерів РФ. 

Пряма мова Ендрю Амойлса: "Заможні люди емігрують з Росії в кількості, яка невпинно зростає, щороку протягом останнього десятиліття, що є раннім попередженням про поточні проблеми, з якими стикається країна. Історично склалося так, що колапсу великих країн зазвичай передувало прискорення еміграції багатих людей, які часто їдуть першими, оскільки вони мають для цього кошти".

Деталі: Заможні люди з усього світу традиційно переїжджали до США та Великої Британії, але очікується, що   Об'єднані Арабські Емірати стануть місцем №1 для емігрантів-мільйонерів.  Очікується також, що велика кількість мільйонерів переїде до країн  "трьох М" - на  Мальту, Маврикій та в Монако.

Теми: економіка
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