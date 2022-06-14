Дослідження: Через вторгення РФ з України виїде майже половина мільйонерів

Україна зазнає найбільшої за свою історію втрати заможних осіб: очікується, що до кінця року країну залишать 2800 мільйонерів, або 42% усіх осіб, що мають статок в мільйон доларів.

Джерело: дослідження компанії Henley&Partners, яка відстежує міграцію багатих фізичних осіб, "Укрінформ", The Guardian, голова дослідницького відділу New World Wealth Ендрю Амойлс, який збирав дані для Henley

Деталі: Цей процес спричинений вторгненням РФ.

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Також зазначається, що понад 15 тисяч мільйонерів покинуть Росію цього року. Це становить 15% усіх мільйонерів РФ.

Пряма мова Ендрю Амойлса: "Заможні люди емігрують з Росії в кількості, яка невпинно зростає, щороку протягом останнього десятиліття, що є раннім попередженням про поточні проблеми, з якими стикається країна. Історично склалося так, що колапсу великих країн зазвичай передувало прискорення еміграції багатих людей, які часто їдуть першими, оскільки вони мають для цього кошти".

Деталі: Заможні люди з усього світу традиційно переїжджали до США та Великої Британії, але очікується, що Об'єднані Арабські Емірати стануть місцем №1 для емігрантів-мільйонерів. Очікується також, що велика кількість мільйонерів переїде до країн "трьох М" - на Мальту, Маврикій та в Монако.