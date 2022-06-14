Исследование: Из-за вторжения РФ из Украины выедет почти половина миллионеров

Украина понесет наибольшую за свою историю потерю состоятельных лиц: ожидается, что до конца года страну покинут 2800 миллионеров, или 42% всех лиц, имеющих состояние в миллион долларов.

Источник: исследование компании Henley&Partners, отслеживающей миграцию богатых физических лиц, "Укринформ", The Guardian, глава исследовательского отдела New World Wealth Эндрю Амойлс, собиравший данные для Henley

Детали: Этот процесс вызван вторжением РФ.

Также отмечается, что более 15 тысяч миллионеров покинут Россию в этом году. Это составляет 15% всех миллионеров РФ.

Прямая речь Эндрю Амойлса: "Состоятельные люди эмигрируют из России в неустанно растущем количестве ежегодно в течение последнего десятилетия, что является ранним предупреждением о текущих проблемах, с которыми сталкивается страна. Исторически сложилось так, что коллапсу больших стран обычно предшествовало ускорение эмиграции богатых людей, которые часто едут первыми, поскольку у них есть средства".

Детали: Состоятельные люди со всего мира традиционно переезжали в США и Великобританию, но ожидается, что Объединенные Арабские Эмираты станут местом №1 для эмигрантов-миллионеров. Ожидается также, что большое количество миллионеров переедет в страны "трех М" - на Малту, Маврикий и в Монако.