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Зведення Генштабу: Росіяни хочуть встановити контроль над Богородичним і наступати на Слов’янськ

Анастасія КалатурВівторок, 14 червня 2022, 06:50
ФОТО: GETTY

На Слов’янському напрямку росіяни зосередилися на тому, аби встановити  контроль над   Богородичним та створити умови для  наступу на Слов’янськ.

Джерело: Генштаб

Деталі: Ворог застосовує артилерію поблизу Дібрівного, Карнаухівки, Нової Дмитрівки та Вірнопілля.

На Харківському напрямку ворог зусилля зосереджує на обороні та недопущенні   просування наших сил  до кордону. Загарбники задіяли армійську авіацію у районах населених пунктів Рубіжне, Руська Лозова, Байрак та Дементіївка.

На Лиманському напрямку окупанти перегруповують війська для   наступу в напрямках Лиман – Райгородок та Ямпіль – Сіверськ.

На Сєвєродонецькому напрямку противник посилив угруповання за рахунок переміщення у район населених пунктів Кремінна - Рубіжне до двох БТГ. За підтримки артилерії веде штурм у Сєвєродонецьку, намагається закріпитися у центрі міста.

На Бахмутському напрямку агресор обстрілює з артилерії позиції наших військ у районах населених пунктів Відродження, Новолуганське і Бахмут. Має частковий успіх, закріплюється у Відродженні. Продовжує штурм у напрямку Відродження – Вершина.

ВІДЕО ДНЯ

На Авдіївському, Курахівському, Новопавлівському та Запорізькому напрямках ворог активних дій не вів. Посилив застосування авіації та артилерії для сковування наших військ.

На Південнобузькому напрямку окупанти зосереджують основні зусилля на утриманні   рубежів та недопущенні контрнаступу наших військ.

На Криворізькому напрямку ворог провів мінування узбережжя річки Інгулець по рубежу Давидів Брід – Калинівське.

На Миколаївському напрямку, у районах населених пунктів Станіслав, Томина Балка, Дослідне Херсонської області, ворог розгорнув до двох реактивних батарей та однієї батареї ствольної артилерії.

На Волинському та Поліському напрямках суттєвих змін у діяльності ЗС Білорусі не відзначалося.

На Сіверському напрямку противник посилив підрозділи зі складу 1 танкової армії Західного військового округу, що залучається до прикриття російсько-українського кордону у Брянській та Курській областях, двома БТГ з повітряно-десантних військ. Агресор обстріляв з артилерії наші позиції   у прикордонних районах Сумської та Чернігівської областей. Провів   розвідку БпЛА у районі населеного пункту Середина Буда Сумської області.

У готовності до застосування ракетного озброєння в акваторії Чорного моря перебуває п’ять носіїв крилатих ракет морського базування типу "Калібр".

Ворог продовжує зазнавати втрат у живій силі та техніці. Для вирішення проблеми відновлення пошкодженого озброєння та техніки діє близько 30 мобільних бригад у Бєлгородській, Воронезькій, Ростовській областях, а також на тимчасово окупованій території АР Крим.

Теми: Генштабвійна
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