Сводка Генштаба: Россияне хотят установить контроль над Богородичным и наступать на Славянск

На Славянском направлении россияне сосредоточились на том, чтобы установить контроль над Богородичным и создать условия для наступления на Славянск.

Источник: Генштаб

Детали: Враг применяет артиллерию вблизи Дубровного, Карнауховки, Новой Дмитровки и Вернополья.

На Харьковском направлении враг усилия сосредотачивает на обороне и недопущении продвижения наших сил к границе. Захватчики задействовали армейскую авиацию в районах населенных пунктов Рубежное, Руськая Лозовая, Байрак и Дементиевка.

На Лиманском направлении оккупанты перегруппируют войска для наступления в направлениях Лиман – Райгородок и Ямполь – Северск.

На Северодонецком направлении противник усилил группировку за счет перемещения в район населенных пунктов Кременная – Рубежное до двух БТГ. При поддержке артиллерии ведет штурм в Северодонецке, пытается закрепиться в центре города.

На Бахмутском направлении агрессор обстреливает из артиллерии позиции наших войск в районах населённых пунктов Возрождения, Новолуганска и Бахмут. Имеет частичный успех, закрепляется в Возрождении. Продолжает штурм в направлении Возрождения – Вершина.

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На Авдеевском, Кураховском, Новопавловском и Запорожском направлениях враг активных действий не вел. Усилил применение авиации и артиллерии для сковывания наших войск.

На Южнобужском направлении оккупанты сосредотачивают основные усилия на удержании рубежей и недопущении контрнаступления наших войск.

На Криворожском направлении враг провел минирование побережья реки Ингулец по рубежу Давыдов Брод – Калиновское.

На Николаевском направлении, в районах населенных пунктов Станислав, Томина Балка, Опытное Херсонской области, враг развернул две реактивные батареи и одну батарею ствольной артиллерии.

На Волынском и Полесском направлениях существенных изменений в деятельности ВС Беларуси не отмечалось.

На Северском направлении противник усилил подразделения из состава 1 танковой армии Западного военного округа, привлекаемого к прикрытию российско-украинской границы в Брянской и Курской областях, двумя БТГ из воздушно-десантных войск. Агрессор обстрелял из артиллерии наши позиции в приграничных районах Сумской и Черниговской областей. Провел разведку БпЛА в районе населенного пункта Середина Буда Сумской области.

В готовности к применению ракетного вооружения в акватории Черного моря находятся пять носителей крылатых ракет морского базирования типа "Калибр".

Враг продолжает нести потери в живой силе и технике. Для решения проблемы восстановления поврежденного вооружения и техники действуют около 30 мобильных бригад в Белгородской, Воронежской, Ростовской областях, а также на временно оккупированной территории АР Крым.