Гайдай: Росіяни влучили в об’єкти “Азоту” та “Склопластику”

Росіяни влучили в об’єкти сєвєродонецького "Азоту" та "Склопластику".

Джерело: голова ОВА Луганщини Сергій Гайдай

Дослівно: "Штурм міста триває вже котру добу поспіль. Артилерією противник руйнує вщент багатоповерхівки та об’єкти промисловості. Ми маємо ще одне цілеспрямоване влучання в об’єкти сєвєродонецького "Азоту" та "Склопластику". Зруйнований міст, приміщення обласної ДСНС, обстріляні прилеглі селища Синецький та Павлоград".

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Деталі: Зазначається, що через російські обстріли у Врубівці зруйновані 13 будинків, у Тошківці – 11, у Лисичанську – сім, у Гірському – два. Поранену жінку із Новодружеська госпіталізовано до лікарні іншого регіону.

На підсилення ворогу підійшли ще дві БТГ. Росіяни намагаються оточити підрозділи наших військ у районі населених пунктів Лисичанськ, Привілля, Сєвєродонецьк, Борівське.