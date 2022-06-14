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Гайдай: Россияне попали в объекты "Азота" и "Стеклопластика"

Анастасия КалатурВторник, 14 июня 2022, 08:10
Гайдай: Россияне попали в объекты Азота и Стеклопластика
ФОТО: t.me/luhanskaVTSA

Россияне попали в объекты северодонецкого "Азота" и "Стеклопластика".

Источник: глава ОВА Луганщины Сергей Гайдай

Дословно: "Штурм города продолжается уже сутки подряд. Артиллерией противник разрушает до основания многоэтажки и объекты промышленности. Мы имеем еще одно целенаправленное попадание в объекты северодонецкого "Азота" и "Стеклопластика". Разрушенный мост, помещения областной ГСЧС, обстреляны поселки Синецкий и Павлоград".

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Детали: Отмечается, что из-за российских обстрелов во Врубовке разрушены 13 домов, в Тошковке – 11, в Лисичанске – семь, в Гирском – два. Раненая женщина из Новодружеска госпитализирована в больницу другого региона.

На усиление противника подошли еще две БТГ. Россияне пытаются оцепить подразделения наших войск в районе населенных пунктов Лисичанск, Привилля, Северодонецк, Боровское.

Темы: войнаЛуганская область
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