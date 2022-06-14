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Росіяни обстріляли Харківщину: 6 пожеж, 2 поранених дітей

Ірина БалачукВівторок, 14 червня 2022, 08:29
Росіяни обстріляли Харківщину: 6 пожеж, 2 поранених дітей
Фото ДСНС

Минулої доби ворожі обстріли спричинили 6 пожеж у Харківській області, поранення отримали 2 дітей.

Джерело: Головне управління ДСНС у Харківській області у Facebook

Дослівно ДСНС: "Пожежі, спричинені ворожими обстрілами, трапились Чугуївському (3), Харківському (2) та Богодухівському (1) районах області. У результаті цих пожеж постраждали житлові будинки, господарчі споруди, складські будівлі, вантажні автомобілі, а також хвойна підстилка.

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Серед найбільших пожеж, спричинених обстрілами, були пожежі у приватному секторі смт. Малинівка Чугуївського району. Там горів гараж та господарча споруда на площі 180 кв.м. В результаті обстрілу постраждали дві дитини 11 та 17 років". 

 
Фото ДСНС 

Деталі: Дітей з осколковими пораненнями госпіталізували до Чугуївської центральної районної лікарні.

Пожежу рятувальники гасили 1,5 години. 

ВІДЕО ДНЯ
 
Фото ДСНС 

О 23:51 в результаті ворожого обстрілу на території підприємства зайнялась складська будівля та 10 вантажних автомобілів в одному з населених пунктів Харківського району. Полум'я охопило площу близько 2000 кв.м. Рятувальники ліквідували пожежу о 3:19. Жертв та постраждалих немає.

Також аварійно-рятувальні роботи проводились на 2-х зруйнованих об’єктах у Немишлянському та Київському районах міста Харкова.

Піротехніки ДСНС протягом доби ліквідували 27 ворожих боєприпасів.

Теми: Харківська областьвійнапожежадіти
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