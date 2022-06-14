Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Россияне обстреляли Харьковщину: 6 пожаров, 2 раненых детей

Ирина БалачукВторник, 14 июня 2022, 08:29
Россияне обстреляли Харьковщину: 6 пожаров, 2 раненых детей
Фото ГСЧС

За минувшие сутки вражеские обстрелы спровоцировали 6 пожаров в Харьковской области, ранения получили 2 детей.

Источник: Главное управление ГСЧС в Харьковской области в Facebook

Дословно ГСЧС: "Пожары, вызванные вражескими обстрелами, произошли в Чугуевском (3), Харьковском (2) и Богодуховском (1) районах области. В результате этих пожаров пострадали жилые дома, хозяйственные постройки, складские здания, грузовые автомобили, а также хвойная подстилка.

Реклама:

Среди самых крупных пожаров, вызванных обстрелами, были пожары в частном секторе пгт. Малиновка Чугуевского района. Там горел гараж и хозяйственная постройка на площади 180 кв.м. В результате обстрела пострадали два ребенка 11 и 17 лет".

 
Фото ГСЧС

Детали: Детей с осколочными ранениями госпитализировали в Чугуевскую центральную районную больницу.

Пожар спасатели тушили 1,5 часа. 

ВИДЕО ДНЯ

В 23:51 в результате вражеских обстрелов на территории предприятия занялось складское здание и 10 грузовых автомобилей в одном из населенных пунктов Харьковского района. Пламя охватило площадь около 2000 кв. Спасатели ликвидировали пожар в 3:19. Жертв и пострадавших нет.

 
Фото ГСЧС

Также аварийно-спасательные работы проводились на 2 разрушенных объектах в Немышлянском и Киевском районах города Харькова.

Пиротехники ГСЧС в течение суток ликвидировали 27 вражеских боеприпасов.

Темы: Харьковская областьвойнапожардети
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

США объявили новый пакет помощи Украине на $250 млн

Залужный защитил докторскую диссертацию по праву на засекреченную тему

фотоНеизвестный расстрелял легковушку на трассе возле Днепра, есть погибший

В 5 раз больше БТРов − Камышин рассказал о производстве бронетехники

фотоСпутник показал уничтоженный БДК "Новочеркасск" и еще один корабль под водой

Минобороны утвердило первый бронежилет для женщин

Все новости...
Харьковская область
Почти 1500 человек уже эвакуировали из Купянского района
Россияне ударили по пищевому предприятию в Купянске: убили охранника
Из Купянского района эвакуированы более 300 детей – Синегубов
Последние новости
00:13
В Севастополе работала ПВО: оккупанты говорят, что сбили беспилотник
23:57
Стрельба в Праге: полиция попросила не проводить новогодние фейерверки
23:30
Правительство Испании продлило большинство антикризисных мер в связи с агрессией РФ
23:17
В Запорожье во время воздушной тревоги были слышны звуки взрывов
22:57
Politico пишет о пересмотре США стратегии поддержки Украины в войне против РФ
22:35
США объявили новый пакет помощи Украине на $250 млн
22:26
Россияне вечером запускали ударные БпЛА с юга
22:06
Лубинец считает, что некоторые нормы закона о мобилизации противоречат Конституции
22:01
Экономические новости 27 декабря: риск задержки соцвыплат, "упрощенку" реформируют
21:56
В Бразилии говорят, что вряд ли арестуют Путина, несмотря на членство в МУС
Все новости...
Реклама: