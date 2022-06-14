Россияне обстреляли Харьковщину: 6 пожаров, 2 раненых детей

За минувшие сутки вражеские обстрелы спровоцировали 6 пожаров в Харьковской области, ранения получили 2 детей.

Источник: Главное управление ГСЧС в Харьковской области в Facebook

Дословно ГСЧС: "Пожары, вызванные вражескими обстрелами, произошли в Чугуевском (3), Харьковском (2) и Богодуховском (1) районах области. В результате этих пожаров пострадали жилые дома, хозяйственные постройки, складские здания, грузовые автомобили, а также хвойная подстилка.

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Среди самых крупных пожаров, вызванных обстрелами, были пожары в частном секторе пгт. Малиновка Чугуевского района. Там горел гараж и хозяйственная постройка на площади 180 кв.м. В результате обстрела пострадали два ребенка 11 и 17 лет".

Фото ГСЧС

Детали: Детей с осколочными ранениями госпитализировали в Чугуевскую центральную районную больницу.

Пожар спасатели тушили 1,5 часа.

ВИДЕО ДНЯ

В 23:51 в результате вражеских обстрелов на территории предприятия занялось складское здание и 10 грузовых автомобилей в одном из населенных пунктов Харьковского района. Пламя охватило площадь около 2000 кв. Спасатели ликвидировали пожар в 3:19. Жертв и пострадавших нет.

Фото ГСЧС

Также аварийно-спасательные работы проводились на 2 разрушенных объектах в Немышлянском и Киевском районах города Харькова.

Пиротехники ГСЧС в течение суток ликвидировали 27 вражеских боеприпасов.