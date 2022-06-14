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Британська розвідка: Росія може мати проблеми з поповненням запасів зброї

"Європейська правда"Вівторок, 14 червня 2022, 08:59

За оцінкою британської розвідки, попри збільшення Росією фінансування на воєнні витрати, країна буде мати проблеми з поповненням запасів техніки через вплив санкцій Заходу та нестачу досвіду у деяких сферах.

Як повідомляє "Європейська правда", про це йдеться в огляді британської розвідки про війну РФ проти України від 14 червня.

10 червня перший заступник керівника Військово-промислової комісії РФ спрогнозував, що державні витрати на армію зростуть на 600-700 млрд рублів, що може означати збільшення фінансування на близько 20%.

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"Держфінансування дозволить оборонпрому країни повільно мобілізуватися для того, щоб задовольняти потреби, які виникають через війну проти України. Проте із задоволенням багатьох цих потреб можуть бути проблеми, частково - через ефект санкцій і нестачу досвіду. Виробництво у РФ високоякісної оптики та передової електроніки скоріш за все має труднощі, і це може підірвати зусилля для заміни обладнання, втраченого в Україні", - зазначають в огляді.

 

Щодо бойових дій зазначається, що оперативні зусилля РФ і далі зосереджені довкола Сєвєродонецька. Також, вперше за кілька тижнів, можливо відбулось невелике просування в районі Харкова. 

У попередньому огляді повідомляли, що у найближчі місяці форсування річок, ймовірно, стане одним із найважливіших визначальних факторів у ході війни.

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Також повідомлялося, що Росія хоче створити більше бойових підрозділів для розгортання в Україні і готується задіяти резервні батальйони.

Теми: РосіязброяВелика Британіярозвідка
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