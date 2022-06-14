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Британская разведка: У России могут возникнуть проблемы с пополнением запасов оружия

"Европейская правда"Вторник, 14 июня 2022, 08:59

По оценке британской разведки, несмотря на увеличение Россией финансирования военных расходов, страна будет иметь проблемы с пополнением запасов техники из-за влияния санкций Запада и недостатка опыта в некоторых сферах.

Как сообщает "Европейская правда", об этом говорится в обзоре британской разведки о войне РФ против Украины от 14 июня.

10 июня первый заместитель руководителя Военно-промышленной комиссии РФ спрогнозировал, что государственные расходы на армию возрастут на 600-700 млрд рублей, что может означать увеличение финансирования на около 20%.

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"Госфинансирование позволит оборонпрому страны медленно мобилизоваться для того, чтобы удовлетворять потребности, возникающие из-за войны против Украины. Однако с удовлетворением многих этих потребностей могут быть проблемы, частично - из-за эффекта санкций и недостатка опыта. С производством в РФ высококачественной оптики и передовой электроники скорее всего есть трудности, и это может подорвать усилия для замены оборудования, потерянного в Украине", - отмечают в обзоре.

 

Относительно боевых действий отмечается, что оперативные усилия РФ и дальше сосредоточены вокруг Северодонецка. Также впервые за несколько недель, возможно, произошло небольшое продвижение в районе Харькова.

В предыдущем обзоре сообщалось, что в ближайшие месяцы форсирование рек, вероятно, станет одним из важнейших определяющих факторов в ходе войны.

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Также сообщалось, что Россия хочет создать больше боевых подразделений для развертывания в Украине и готовится задействовать резервные батальоны.

Темы: РосcияоружиеВеликобританияразведка
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