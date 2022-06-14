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ЄС ризикує створити "хибні очікування" зі статусом кандидата для України - прем’єр Португалії

"Європейська правда"Вівторок, 14 червня 2022, 09:23

Європейський Союз має зосередитись на наданні негайної допомоги Україні, а не на "юридичних дебатах" про те, чи слід надавати країні статус кандидата на членство.

Про це заявив прем'єр-міністр Португалії Антоніу Кошта в інтерв'ю Financial Times, пише "Європейська правда".

Кошта зазначив, що статус кандидата не вирішить нагальних проблем України і може породити "хибні очікування". Він побоюється, що ЄС лише продемонструє свої розбіжності щодо цього питання, зробивши подарунок російському президенту Владіміру Путіну.

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Кошта підтримав "європейську перспективу" України і прямо не заперечував проти статусу кандидата, заявивши, що чекає на оцінку Європейської комісії цього тижня.

Але він сказав, що "необхідно відреагувати на надзвичайну ситуацію, в якій зараз живуть Україна та український народ". За його словами, навіть якщо Україні буде надано статус кандидата, "справжні проблеми ще доведеться вирішити".

"Я зосереджений на тому, щоб отримати на наступній Європейській раді чітке зобов'язання щодо термінової підтримки та створити довгострокову платформу для підтримки відновлення України. Це мій пріоритет. Найголовніше – це не юридичні дебати про Україну, а практичні постачання", - сказав він.

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"Для цієї чіткої та негайної підтримки нам не потрібно розпочинати зараз переговори чи процедуру, яка триватиме багато років, — Макрон говорить про десятиліття, я не кажу про десятиліття, — але, безумовно, про тривалий час. Великий ризик створити хибні очікування, які обернуться гірким розчаруванням. Менше юридичних дебатів, більше практичних рішень", - додав він.

Кошта сказав, що ідея, висунута Макроном минулого місяця щодо європейської політичної спільноти для країн, які не хочуть членства або які не відповідають повним критеріям вступу, "може стати хорошою ідеєю для вирішення багатьох проблем".

"Нам потрібно знайти різні способи бути партнерами, союзниками та друзями на одному континенті", – сказав він.

Раніше Politico повідомило, що Єврокомісія планує у своєму висновку щодо заявки України на вступ до ЄС рекомендувати надати їй статус кандидата на вступ до Євросоюзу.

Читайте більше у статті Кандидат з нюансами: що відбувається у ЄС перед історичним рішенням щодо України

Дивіться також відео "Європейської правди" із поясненням як рішення щодо членства України в ЄС залежить від Балкан: Україна - кандидат на членство в ЄС? Головні виклики та перепони до нового статусу

Теми: ЄСУкраїнаПортугалія
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