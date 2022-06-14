ЕС рискует создать "ложные ожидания" со статусом кандидата для Украины – премьер Португалии

Европейский союз должен сосредоточиться на оказании немедленной помощи Украине, а не на "юридических дебатах" о том, следует ли предоставлять стране статус кандидата на членство.

Об этом заявил премьер-министр Португалии Антониу Кошта в интервью Financial Times, пишет "Европейская правда".

Кошта отметил, что статус кандидата не решит насущных проблем Украины и может породить "ложные ожидания". Он опасается, что ЕС только продемонстрирует свои разногласия по этому вопросу, сделав подарок российскому президенту Владимиру Путину.

Кошта поддержал "европейскую перспективу" Украины и прямо не возражал против статуса кандидата, заявив, что ждет оценки Европейской комиссии на этой неделе.

Но он сказал, что "необходимо отреагировать на чрезвычайную ситуацию, в которой сейчас живут Украина и украинский народ". По его словам, даже если Украине будет предоставлен статус кандидата, "настоящие проблемы еще предстоит решить".

"Я сосредоточен на том, чтобы получить на следующем Европейском совете четкое обязательство о срочной поддержке и создать долгосрочную платформу для поддержки восстановления Украины. Это мой приоритет. Самое главное — это не юридические дебаты об Украине, а практические поставки", - сказал он.

"Для этой четкой и немедленной поддержки нам не нужно начинать в данный момент переговоры или процедуру, которая займет много лет, —Макрон говорит о десятилетиях, я не говорю о десятилетиях, — но, безусловно, о длительном времени. Велик риск создать ложные ожидания, которые обернутся горьким разочарованием. Меньше юридических дебатов, больше практических решений", - добавил он.

ВИДЕО ДНЯ

Кошта сказал, что идея, выдвинутая Макроном в прошлом месяце относительно европейского политического сообщества для стран, не желающих членства или не отвечающих полным критериям вступления, "может стать хорошей идеей для решения многих проблем".

"Нам нужно найти разные способы быть партнерами, союзниками и друзьями на одном континенте", – сказал он.

Ранее СМИ сообщили, что Еврокомиссия планирует в своем заключении по заявке Украины на вступление в ЕС рекомендовать предоставить ей статус кандидата на вступление в Евросоюз.

Смотрите видео "Европейской правды" с объяснением, как решение о членстве Украины в ЕС зависит от Балкан: Украина - кандидат на членство в ЕС? Главные вызовы и препятствия новому статусу

Читайте больше в статье Кандидат с нюансами: что происходит в ЕС перед историческим решением по Украине