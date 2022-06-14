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Регіони: росіяни хочуть знову захопити села на Херсонщині, обстріляли низку областей

Олена РощінаВівторок, 14 червня 2022, 09:38

У ніч на 14 червня російська армія обстріляла території Сумської, Харківської, Дніпропетровської, Миколаївської областей, бої не припиняються в Луганській та Донецькій областях, у Херсонській області загарбники хочуть повернути втрачені позиції.

Джерело: дані обласних військових адміністрацій станом на 8-му ранку вівторка 14 червня

Деталі: Сумщина: вночі ворог обстрілював прикордонні громади з артилерії (РСЗВ та САУ) та мінометів. Попередньо пошкодили насосну станцію. Жертв немає. Детальна інформація з’ясовується. 

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На Дніпропетровщині ворог знову обстріляв із "Ураганів" два райони: Криворізький та Синельниківський. Пошкоджені житлові будинки. Попередньо, людей не зачепило.

Харківська область. У Харкові ніч із обстрілами, за попередніми даними, постраждалих немає. 

По області впродовж доби внаслідок обстрілів окупантів було поранено 5 людей в Ізюмському, Чугуївському районах та Харкові, загинула одна людина в Чугуївському районі.

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Луганщина: штурм Сєвєродонецька триває. Ще одне цілеспрямоване влучання в об’єкти сєвєродонецького "Азоту" та "Склопластику". 

Зруйнований міст, приміщення обласної ДСНС, обстріляні прилеглі селища Синецький та Павлоград. 

Втім, наступ у районі Метьолкіного в росіян не вдався.

Активні бойові дії були на напрямках Тошківка – Устинівка, Оріхове – Золоте, Комишуваха – Врубівка, Василівка – Білогорівка, Ниркове – Миколаївка.

Через російські обстріли у Врубівці зруйновані 13 будинків, у Тошківці – 11, у Лисичанську – сім, у Гірському – два.

Загинуло дві цивільних людини, поранено – одну. 

Донеччина: військові тримають лінію фронту. Ворог обстрілює позиції та населені пункти з артилерії, РСЗО "Град" і "Ураган", завдає ракетних ударів. 

За добу російська армія вбила двох, п’ятеро цивільних поранено.

Область залишається без газу, частково – без води та електрики. 

Ворог прицільно й навмисне знищує об'єкти критичної інфраструктури.  

Евакуація населення продовжується.

Миколаївщина: вночі обстрілів зазнала Інгульська громада. За попередньою інформацією потерпілих і пошкоджень немає. 

Тривають обстріли у Березнегуватській громаді. Інформація щодо потерпілих і пошкоджень уточнюється.

У вівторок зранку росіяни обстріляли Парутинський старостинський округ Куцурубської громади. За попередньою інформацією пошкоджень та потерпілих немає.

Херсонщина: за інформацією жителів області, напруга не спадає, адже окупанти продовжують обстріл сусідніх регіонів із території Херсонщини, а також хочуть повернути втрачені позиції та знову захопити втрачені села. 

Стабільно тяжкою залишається ситуація у всьому Бериславському районі, в більшості населених пунктах відсутня вода, світло, газ. 

Через військові дії критична ситуація із забезпеченням продуктами та ліками, страждають і сільгоспвиробники.

Відносно спокійно ніч минула в решті областей України. 

Теми: війнаХерсонська областьСумська областьДонбас
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