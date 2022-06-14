Регионы: россияне хотят снова захватить села на Херсонщине, обстреляли ряд областей
В ночь на 14 июня российская армия обстреляла территории Сумской, Харьковской, Днепропетровской, Николаевской областей, бои не прекращаются в Луганской и Донецкой областях, в Херсонской области захватчики хотят вернуть утраченные позиции.
Источник: данные областных военных администраций по состоянию на 8 утра вторника 14 июня
Детали: Сумская область: ночью враг обстреливал пограничные общины из артиллерии (РСЗО и САУ) и минометов. Предварительно была повреждена насосная станция. Жертв нет. Подробная информация выясняется.
В Днепропетровской области враг снова обстрелял из "Ураганов" два района: Криворожский и Синельниковский. Повреждены жилые дома. Предварительно людей не зацепило.
Харьковская область. В Харькове ночь с обстрелами, по предварительным данным, пострадавших нет.
По области в течение суток в результате обстрелов оккупантов были ранены 5 человек в Изюмском, Чугуевском районах и Харькове, погиб один человек в Чугуевском районе.
Луганская область: штурм Северодонецка продолжается. Еще одно целенаправленное попадание в объекты северодонецкого "Азота" и "Стеклопластика".
Разрушен мост, помещения областной ГСЧС, обстреляны близлежащие поселки Синецкий и Павлоград.
Впрочем, наступление в районе Метелкиного у россиян не удалось.
Активные боевые действия были на направлениях Тошковка – Устиновка, Орехово – Золотое, Камышеваха – Врубовка, Васильевка – Белогоровка, Нырково – Николаевка.
Из-за российских обстрелов во Врубовке разрушены 13 домов, в Тошковке – 11, в Лисичанске – семь, в Горском – два.
Погибли два гражданских человека, ранены – один.
Донецкая область: военные удерживают линию фронта. Враг обстреливает позиции и населенные пункты из артиллерии, РСЗО "Град" и "Ураган", наносит ракетные удары.
За сутки российская армия убила двоих, пятеро гражданских ранены.
Область остается без газа, частично без воды и электрики.
Враг прицельно и намеренно уничтожает объекты критической инфраструктуры.
Эвакуация населения продолжается.
Николаевская область: ночью обстрелам подверглась Ингульская община. По предварительной информации, пострадавших и повреждений нет.
Продолжаются обстрелы в Березнеговатской общине. Информация о пострадавших и повреждениях уточняется.
Во вторник утром россияне обстреляли Парутинский старостинский округ Куцурубской общины. По предварительной информации, повреждений и пострадавших нет.
Херсонская область: по информации жителей области, напряжение не спадает, так как оккупанты продолжают обстрел соседних регионов с территории Херсонщины, а также хотят вернуть утраченные позиции и снова захватить утраченные села.
Стабильно тяжелой остается ситуация по всему Бериславскому району, в большинстве населенных пунктах отсутствует вода, свет, газ.
Относительно спокойно ночь прошла в остальных областях Украины.