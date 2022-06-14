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Регионы: россияне хотят снова захватить села на Херсонщине, обстреляли ряд областей

Елена РощинаВторник, 14 июня 2022, 09:38

В ночь на 14 июня российская армия обстреляла территории Сумской, Харьковской, Днепропетровской, Николаевской областей, бои не прекращаются в Луганской и Донецкой областях, в Херсонской области захватчики хотят вернуть утраченные позиции.

Источник: данные областных военных администраций по состоянию на 8 утра вторника 14 июня

Детали: Сумская область: ночью враг обстреливал пограничные общины из артиллерии (РСЗО и САУ) и минометов. Предварительно была повреждена насосная станция. Жертв нет. Подробная информация выясняется.

В Днепропетровской области враг снова обстрелял из "Ураганов" два района: Криворожский и Синельниковский. Повреждены жилые дома. Предварительно людей не зацепило.

Харьковская область. В Харькове ночь с обстрелами, по предварительным данным, пострадавших нет.

По области в течение суток в результате обстрелов оккупантов были ранены 5 человек в Изюмском, Чугуевском районах и Харькове, погиб один человек в Чугуевском районе.

Луганская область: штурм Северодонецка продолжается. Еще одно целенаправленное попадание в объекты северодонецкого "Азота" и "Стеклопластика".

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Разрушен мост, помещения областной ГСЧС, обстреляны близлежащие поселки Синецкий и Павлоград.

Впрочем, наступление в районе Метелкиного у россиян не удалось.

Активные боевые действия были на направлениях Тошковка – Устиновка, Орехово – Золотое, Камышеваха – Врубовка, Васильевка – Белогоровка, Нырково – Николаевка.

Из-за российских обстрелов во Врубовке разрушены 13 домов, в Тошковке – 11, в Лисичанске – семь, в Горском – два.

Погибли два гражданских человека, ранены – один.

Донецкая область: военные удерживают линию фронта. Враг обстреливает позиции и населенные пункты из артиллерии, РСЗО "Град" и "Ураган", наносит ракетные удары.

За сутки российская армия убила двоих, пятеро гражданских ранены.

Область остается без газа, частично без воды и электрики.

Враг прицельно и намеренно уничтожает объекты критической инфраструктуры.

Эвакуация населения продолжается.

Николаевская область: ночью обстрелам подверглась Ингульская община. По предварительной информации, пострадавших и повреждений нет.

Продолжаются обстрелы в Березнеговатской общине. Информация о пострадавших и повреждениях уточняется.

Во вторник утром россияне обстреляли Парутинский старостинский округ Куцурубской общины. По предварительной информации, повреждений и пострадавших нет.

Херсонская область: по информации жителей области, напряжение не спадает, так как оккупанты продолжают обстрел соседних регионов с территории Херсонщины, а также хотят вернуть утраченные позиции и снова захватить утраченные села.

Стабильно тяжелой остается ситуация по всему Бериславскому району, в большинстве населенных пунктах отсутствует вода, свет, газ.

Относительно спокойно ночь прошла в остальных областях Украины.

Темы: войнаХерсонская областьСумская областьДонбасс
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