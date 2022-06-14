У Брянській області РФ заявили про обстріл і поранених

Губернатор Брянської області РФ Олександр Богомаз заявив про обстріл села Займище під Клінцями, нібито пошкоджено кілька будинків, чотирьох людей поранено.

Джерело: Олександр Богомаз у Telegram, Телеграм-канал "Осторожно, новости"

Пряма мова Богомаза: "Сьогодні було здійснено обстріл території села Займище міського округу Клинці. Пошкоджено кілька житлових будинків. За попередньою інформацією, поранено чотирьох людей. Їм надається всебічна медична допомога".

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Деталі: Губернатор повідомив, що на місці працюють оперативні служби.

Телеграм-канал "Осторожно, новости" з посиланням на місцевих жителів повідомляє, що у місті Клинці – "вибух та пожежа, а в небі літають гелікоптери", у місті немає світла та води.

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Довідка: Клинці розташовані за 50 кілометрів від кордону з Україною.