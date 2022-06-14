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В Брянской области РФ заявили об обстреле и раненых

Елена РощинаВторник, 14 июня 2022, 10:18
Взрыв в Клинцах, фото местных жителей из Телеграмм "Осторожно, новости"

Губернатор Брянской области РФ Александр Богомаз заявил об обстреле села Займище под Клинцами, якобы повреждены несколько домов, четыре человека ранены. 

Источник: Александр Богомаз в Telegram, Телеграм-канал "Осторожно, новости"  

Прямая речь Богомаза: "Сегодня был произведен обстрел территории села Займище городского округа Клинцы. Повреждено несколько жилых домов. По предварительной информации, ранены четыре человека. Им оказывается всесторонняя медицинская помощь".

Детали: Губернатор сообщил, что на месте работают оперативные службы.

Телеграм-канал "Осторожно, новости"  со ссылкой на местных жителей сообщает, что в городе Клинцы – "взрыв и пожар, а в небе летают вертолеты", в городе нет света и воды.

Справка: Клинцы находятся в 50 километрах от границы с Украиной.

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Темы: Росcиявзрыв
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