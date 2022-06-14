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Перехоплення СБУ: окупанти відмовляються йти в атаку – бояться прямого зіткнення з ЗСУ

"Українська правда"Вівторок, 14 червня 2022, 10:21
Перехоплення СБУ: окупанти відмовляються йти в атаку – бояться прямого зіткнення з ЗСУ
Підбита техніка РФ. Фото з Facebook Генерального штабу ВСУ

Лише 1 з 10 російських окупантів готовий до прямого зіткнення з українськими військовими, свідчить телефонна ромова військового РФ зі своєю дружиною, яку перехопила СБУ.

Джерело: пресслужба СБУ

Пряма мова окупанта: "У нас, бля*, дох*я хтось відмовився. У бій пішли з усього батальйону тридцять людей... Кого поранило, хто 200-й, хто 300-й, хто відмовився... Усього тридцять людей з усього батальйону. Тридцять! Уявляєш?".

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Деталі: Це пояснює, чому російські окупанти намагаються не йти в атаку, а б’ють по українських населених пунктах здалеку. При тому, що зазвичай кожний батальйон налічує від 300 до 900 військовослужбовців, залежно від типу військ.

В СБУ нагадали, що російські військові, які хочуть зберегти життя на війні і здатися в полон, мають змогу подзвонити на "гарячу" лінію 2402.

ВІДЕО ДНЯ

Передісторія:

  • Росія у загарбницькій війні в Україні уже втратила 32 500 військових та тисячі одиниць техніки.

Теми: СБУРосіявійна
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