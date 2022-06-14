Усі розділи
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

Перехоплення СБУ: окупанти відмовляються йти в атаку – бояться прямого зіткнення з ЗСУ

"Українська правда"Вівторок, 14 червня 2022, 10:21
Підбита техніка РФ. Фото з Facebook Генерального штабу ВСУ

Лише 1 з 10 російських окупантів готовий до прямого зіткнення з українськими військовими, свідчить телефонна ромова військового РФ зі своєю дружиною, яку перехопила СБУ.

Джерело: пресслужба СБУ

Пряма мова окупанта: "У нас, бля*, дох*я хтось відмовився. У бій пішли з усього батальйону тридцять людей... Кого поранило, хто 200-й, хто 300-й, хто відмовився... Усього тридцять людей з усього батальйону. Тридцять! Уявляєш?".

Деталі: Це пояснює, чому російські окупанти намагаються не йти в атаку, а б’ють по українських населених пунктах здалеку. При тому, що зазвичай кожний батальйон налічує від 300 до 900 військовослужбовців, залежно від типу військ.

В СБУ нагадали, що російські військові, які хочуть зберегти життя на війні і здатися в полон, мають змогу подзвонити на "гарячу" лінію 2402.

Передісторія:

ВІДЕО ДНЯ
  • Росія у загарбницькій війні в Україні уже втратила 32 500 військових та тисячі одиниць техніки.

Теми: СБУРосіявійна
Головне сьогодні

Вибухи на Львівщині й Тернопільщині: ППО збила ракету, мінімум 4 постраждалих

Українське посвідчення водія можна обміняти на документ єврозразка

Відомий київський активіст Роман Ратушний загинув на фронті

Суд заборонив партію Мураєва

аудіо Перехоплення СБУ: окупанти відмовляються йти в атаку – бояться прямого зіткнення з ЗСУ

фото Окупанти вирішили встановити пам’ятник "асвабадітєлю" у Бердянську

Усі новини...
У Брянській області РФ заявили про обстріл і поранених
"Танці на кістках": окупанти зібралися відкрити розбомблений драмтеатр у Маріуполі
Я знаю, який вигляд може мати наша поразка – це "русский мир" під українським прапором
Повітряна тривога оголошена по всій Україні
Останні новини
16:45
Суд заборонив дві партії херсонських колаборантів
16:35
Уряд погодив "транспортний безвіз" з ЄС, угоду підпишуть до кінця червня
16:31
відеоПовітряні сили збили три крилаті російські ракети "Калібр"
16:30
МОН рекомендує школам створити літні табори для дітей
16:29
Зеленський: Будемо говорити, коли РФ буде готова закінчити війну
16:18
Штайнмаєр став на захист Шольца після критики Зеленського
16:15
У Радфеді РФ вважають, що додаткового призову для війни в Україні не буде
16:14
Українські спортсмени бойкотуватимуть змагання, якщо на них будуть росіяни чи білоруси – Гутцайт
16:09
Через війну надходження до держбюджету від туристичної галузі впали на 18%
16:07
фотоДесантники "приземлили" черговий російський безпілотник
Усі новини...