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Перехват СБУ: оккупанты отказываются идти в атаку – боятся прямого столкновения с ВСУ

"Украинская правда"Вторник, 14 июня 2022, 10:21
Перехват СБУ: оккупанты отказываются идти в атаку – боятся прямого столкновения с ВСУ
Подбитая техника РФ. Фото из Facebook Генерального штаба ВСУ

Лишь 1 из 10 российских оккупантов готов к прямому столкновению с украинскими военными, свидетельствует телефонный разговор военного РФ со своей женой, который перехватила СБУ.

Источник: пресс-служба СБУ

Прямая речь оккупанта: "У нас, бля*, дох*я кто-то отказался. В бой ушли со всего батальона тридцать человек... Кого ранило, кто 200-й, кто 300-й, кто отказался... Всего тридцать человек со всего батальона. Тридцать! Представляешь?".

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Детали: Это объясняет, почему российские оккупанты пытаются не идти в атаку, а бьют по украинским населенным пунктам издалека. При том что обычно каждый батальон насчитывает от 300 до 900 военнослужащих в зависимости от типа войск.

В СБУ напомнили, что российские военные, которые хотят сохранить жизнь на войне и сдаться в плен, могут позвонить на "горячую" линию 2402.

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Предыстория:

  • Россия в захватнической войне в Украине уже потеряла 32 500 военных и тысячи единиц техники.

Темы: СБУРосcиявойна
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