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Віцепрезидент Єврокомісії про статус кандидата для України: Не можемо сказати "ні"

"Європейська правда"Вівторок, 14 червня 2022, 11:01

Віцепрезидент Єврокомісії Франс Тіммерманс підтримує надання Україні статусу кандидата на вступ в Європейський союз.

Про це пише Kurier, повідомляє "Європейська правда".

"Українці захищають наші європейські цінності. І якщо з огляду на це вони просять про можливість вступити до ЄС, ми не можемо сказати ні", - сказав Тіммерманс.

Він зазначив, що зараз неможливо назвати терміни вступу. Тіммерманс додав, що має "велике розуміння щодо занепокоєння" деяких країн  з приводу надто швидкого прийняття розореної війною країни.

У п’ятницю Єврокомісія має ухвалити висновок про те, чи надавати Україні статусу кандидата в ЄС. "Ми повинні переконатися, що Путін не виграє війну", — сказав він, маючи на увазі санкції проти Росії.

Раніше Politico повідомило, що Єврокомісія планує у своєму висновку щодо заявки України на вступ до ЄС рекомендувати надати їй статус кандидата на вступ до Євросоюзу.

Читайте більше у статті Кандидат з нюансами: що відбувається у ЄС перед історичним рішенням щодо України

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Теми: ЄСУкраїнаєвроінтеграціяЄврокомісія
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