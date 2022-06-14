Вице-президент Еврокомиссии о статусе кандидата для Украины: не можем сказать "нет"

Вице-президент Еврокомиссии Франс Тиммерманс поддерживает предоставление Украине статуса кандидата на вступление в Европейский союз.

Об этом пишет Kurier, сообщает "Европейская правда".

"Украинцы защищают наши европейские ценности. И если учитывая это, они просят о возможности вступить в ЕС, мы не можем сказать нет", - сказал Тиммерманс.

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Он отметил, что сейчас невозможно назвать сроки вступления. Тиммерманс добавил, что имеет "большое понимание обеспокоенности" некоторых стран по поводу слишком быстрого принятия разоренной войной страны.

В пятницу Еврокомиссия должна принять заключение о том, предоставлять ли Украине статус кандидата в ЕС. "Мы должны убедиться, что Путин не выиграет войну", - сказал он, имея в виду санкции против России.

Ранее Politico сообщило, что Еврокомиссия планирует в своем заключении относительно заявки Украины на вступление в ЕС, рекомендовать предоставить ей статус кандидата на вступление в Евросоюз.