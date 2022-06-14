"Нарешті хочуть виїжджати": з Лисичанська евакуювали 70 людей

Із Лисичанська та навколишніх населених пунктів евакуювали близько 70 мешканців.

Джерело: голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай

Пряма мова: "Нарешті. Наші люди хочуть масово виїжджати. На це знадобилося 110 днів виживання під обстрілами. Із Лисичанська та навколишніх населених пунктів евакуйовано близько 70 мешканців".

Деталі: Гайдай зазначив, що "евакуація зараз - це купа етапів ризику".

Спочатку поліцейські, рятувальники та волонтери мають до доїхати до людей, яким під обстрілами доводиться бігти до машини, потім години шляху з ризиком для життя до більш безпечного місця. Далі ніч в очікуванні вже наступного переїзду в безпечне місце.

Пряма мова: "Обстріли настільки потужні, що вже в укриттях люди не витримують, психологічний стан на межі. Останні дні – мешканці, нарешті, без зайвих слів, готові їхати. Тільки б в тишу…

Те, що відбувається на Луганщині, – справжнє пекло Але ми не можемо втрачати, допоки буде можливість врятувати бодай одне життя – ми будемо рятувати".

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Деталі: Гайдай опублікував відео, зняте журналістами BВС, поліцією Луганської області, волонтерами.