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"Наконец-то хотят выезжать": из Лисичанска эвакуировали 70 человек

Елена РощинаВторник, 14 июня 2022, 11:45
Наконец-то хотят выезжать: из Лисичанска эвакуировали 70 человек
Эвакуация из Луганской области, скриншот

Из Лисичанска и прилегающих населенных пунктов эвакуировали около 70 жителей.

Источник: глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай

Прямая речь: "Наконец-то. Наши люди хотят массово уезжать. На это ушло 110 дней выживания под обстрелами. Из Лисичанска и окрестных населенных пунктов эвакуировано около 70 жителей".

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Детали: Гайдай отметил, что "эвакуация сейчас – это куча этапов риска".

Сначала полицейские, спасатели и волонтеры должны доехать до людей, которым под обстрелами приходится бежать к машине, затем часы дороги с риском для жизни до более безопасного места. Дальше ночь в ожидании уже следующего переезда в безопасное место.

Прямая речь: "Обстрелы настолько мощные, что уже в укрытиях люди не выдерживают психологическое состояние на грани. Последние дни – жители, наконец-то, без лишних слов, готовы уезжать. Только бы в тишину.

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То, что происходит на Луганщине, – настоящий ад Но мы не можем терять, пока будет возможность спасти хотя бы одну жизнь – мы будем спасать".

Детали: Гайдай опубликовал видео, снятое журналистами BBC, полицией Луганской области, волонтерами.

Темы: эвакуацияЛуганская областьЛисичанск
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