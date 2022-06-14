У Запорізькій області 8 правоохоронців перейшли на бік ворога: ДБР оголосило підозру

Працівники Державного бюро розслідувань заочно повідомили про підозру в державній зраді вісьмом правоохоронцям із Запорізької області, які перейшли на "службу" до окупантів.

Джерело: пресслужба ДБР

Деталі: Як встановило слідство, один із чоловіків у нагороду за свою співпрацю з РФ, очолив створену ворогом у Мелітопольському районі так звану "народну міліцію".

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Новоспечений "начальник" організовує незаконну діяльність і схилив до співпраці з ворогом інших колишніх співслужбовців.

За зраду та перехід на бік окупантів працівники бюро повідомили про підозру і двом правоохоронцям з Бердянська. Вони також за власним бажанням пішли на службу до каральних органів на тимчасово окупованих територіях.

Правоохоронці підозрюються у державній зраді. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк 15 років або довічне позбавлення волі, з конфіскацію майна.