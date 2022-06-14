В Запорожской области 8 правоохранителей перешли на сторону врага: объявлено подозрение

Сотрудники Государственного бюро расследований заочно сообщили о подозрении в государственной измене восьми правоохранителям из Запорожской области, которые перешли на "службу" к оккупантам.

Источник: прессслужба ГБР

Детали: Как установило следствие, один из мужчин в награду за свое сотрудничество с РФ возглавил созданную врагом в Мелитопольском районе так называемую "народную милицию".

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Новоиспеченный "начальник" организует незаконную деятельность и склонил к сотрудничеству с врагом других бывших сослужащих.

За измену и переход на сторону оккупантов сотрудники бюро сообщили о подозрении и двум правоохранителям из Бердянска. Они также по собственному желанию пошли на службу в карательные органы на временно оккупированных территориях.

Правоохранители подозреваются в государственной измене. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок 15 лет или пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества.