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Крали від батарейок до парфумів: СБУ показала відео "штурму" росіянами магазину

Валентина РоманенкоВівторок, 14 червня 2022, 12:37
Крали від батарейок до парфумів: СБУ показала відео штурму росіянами магазину
скриншот

Служба безпеки України оприлюднила новий відеодоказ мародерства російської армії в Україні.

Джерело: пресслужба СБУ

Дослівно: "Російська армія – збіговисько злодіїв, які крадуть в українців все, що бачать. Один із таких випадків зафіксували камери спостереження на Сумщині. Завдяки нашим захисникам там уже немає окупантів, але "пам’ять" про них збереглася на відео".

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Деталі: Як свідчить запис, очевидно зроблений у березні 2022 року, спочатку російські вояки "героїчно" виламали двері магазину, а потім почали "демілітаризувати" його полиці.

Крали все, що потрапляло під руку: від батарейок до парфумів. Сумки для награбованого вони взяли тут же, в крамниці.

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Теми: СБУвійнаСумська область
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