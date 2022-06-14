Усі розділи
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

Крали від батарейок до парфумів: СБУ показала відео "штурму" росіянами магазину

Валентина РоманенкоВівторок, 14 червня 2022, 12:37
скриншот

Служба безпеки України оприлюднила новий відеодоказ мародерства російської армії в Україні.

Джерело: пресслужба СБУ

Дослівно: "Російська армія – збіговисько злодіїв, які крадуть в українців все, що бачать. Один із таких випадків зафіксували камери спостереження на Сумщині. Завдяки нашим захисникам там уже немає окупантів, але "пам’ять" про них збереглася на відео".

Деталі: Як свідчить запис, очевидно зроблений у березні 2022 року, спочатку російські вояки "героїчно" виламали двері магазину, а потім почали "демілітаризувати" його полиці.

Крали все, що потрапляло під руку: від батарейок до парфумів. Сумки для награбованого вони взяли тут же, в крамниці.

Теми: СБУвійнаСумська область
Головне сьогодні

Україна отримала від партнерів 10% необхідної допомоги – Міноборони

фотоВ Одесі повістки до військкомату видавали на пляжі

США допоможуть у побудові тимчасових зерносховищ для вивезення зерна з України – Байден

оновленоВибухи на Львівщині й Тернопільщині: кількість постраждалих зросла до шести

ППО, а не ПРО: Повітряні сили пояснили, чому не всі ракети ворога вдається збити

Зеленський на питання, чи буде Україна обстрілювати РФ: "Ми не терористи"

Усі новини...
СБУ
Перехоплення СБУ: окупанти відмовляються йти в атаку – бояться прямого зіткнення з ЗСУ
СБУ затримала зрадника, який здавав ворогу позиції ЗСУ на Харківщині
"Господи, бл*дь! Только не в окоп": на півдні ЗСУ влаштували окупантам пекло
Останні новини
00:38
Путіну довелося "зменшити апетити" щодо захоплення України – ЗМІ
23:51
Польща частково скасувала судову реформу, через яку її позбавили грошей ЄС
23:38
Ліга націй: збірна України з футболу розходиться миром з Ірландією
23:28
ЄСПЛ в останній момент заблокував вивезення шукачів притулку у Британії до Руанди
23:11
Провладний телеканал Грузії провів маніпулятивне опитування про війну в Україні
22:53
Після повідомлень про нестачу Зеленський доручив Залужному перевірити забезпечення бійців
22:47
Зеленський: Донбаський напрямок – ключовий, на півдні продовжуємо тиснути
22:34
У Латвії хочуть заборонити РФ і Білорусі володіти важливими підприємствами
22:33
У Wells Fargo прогнозують, що євро протягом місяця зрівняється з доларом
22:28
Шварценеггер розкритикував європейців, які купують газ РФ: "Ми фінансуємо війну"
Усі новини...