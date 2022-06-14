Крали від батарейок до парфумів: СБУ показала відео "штурму" росіянами магазину
Вівторок, 14 червня 2022, 12:37
Служба безпеки України оприлюднила новий відеодоказ мародерства російської армії в Україні.
Джерело: пресслужба СБУ
Дослівно: "Російська армія – збіговисько злодіїв, які крадуть в українців все, що бачать. Один із таких випадків зафіксували камери спостереження на Сумщині. Завдяки нашим захисникам там уже немає окупантів, але "пам’ять" про них збереглася на відео".
Деталі: Як свідчить запис, очевидно зроблений у березні 2022 року, спочатку російські вояки "героїчно" виламали двері магазину, а потім почали "демілітаризувати" його полиці.
Крали все, що потрапляло під руку: від батарейок до парфумів. Сумки для награбованого вони взяли тут же, в крамниці.