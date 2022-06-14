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Воровали батарейки и духи: СБУ показала видео "штурма" россиянами магазина

Валентина РоманенкоВторник, 14 июня 2022, 12:37
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Служба безопасности Украины обнародовала новое видеодоказательство мародерства российской армии в Украине.

Источник: пресс-служба СБУ

Дословно: "Российская армия – сборище отбросов, которые воруют у украинцев все, что видят. Один из таких случаев зафиксировали камеры наблюдения в Сумской области. Благодаря нашим защитникам там уже нет оккупантов, но "память" о них сохранилась на видео".

Детали: Как свидетельствует запись, очевидно сделанная в марте 2022 года, сначала российские воины "героически" выломали двери магазина, а затем начали "демилитаризировать" его полки.

Воровали все, что попадалось под руку: от батареек до духов. Сумки для награбленного они взяли здесь же, в магазине.

Темы: СБУвойнаСумская область
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