Известный киевский активист Роман Ратушный погиб на фронте

Известный столичный активист и разведчик 93 ОМБр "Холодный яр" Роман Ратушный погиб в бою под Изюмом Харьковской области 9 июня.

Источник: ОО "Защитим Протасов Яр", которую возглавлял Ратушный, в Facebook

Дословно ОО "Защитим Протасов Яр": "Тяжелые дни... Подтвердилась страшная новость… 9 июня в бою под Изюмом погиб лидер нашей общины, глава ОО "Защитим Протасов яр" и разведчик 93 ОМБр "Холодный яр" – Роман Ратушный.

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Ромчик был лучшим из нас, отчаянным, он всегда был первым в любом бою и никогда не проявлял страха. Так случилось, что в его последнем бою он был в разведдозоре в составе боевой группы и погиб во время выполнения боевого задания".

Детали: 5 июля Ратушному должно было исполниться 25 лет.

С первого дня полномасштабного российского вторжения Ратушный участвовал в боях под Киевом, а затем уже в составе 93 ОМБр "Холодный яр" освобождал Тростянец, воевал на Сумщине и под Изюмом.

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В ОО добавили, что о дате похорон сообщат позже.