Все разделы
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

Известный киевский активист Роман Ратушный погиб на фронте

Ирина БалачукВторник, 14 июня 2022, 12:52
Защитник Украины Роман Ратушный. Фото с Facebook

Известный столичный активист и разведчик 93 ОМБр "Холодный яр" Роман Ратушный погиб в бою под Изюмом Харьковской области 9 июня.

Источник: ОО "Защитим Протасов Яр", которую возглавлял Ратушный, в Facebook

Дословно ОО "Защитим Протасов Яр": "Тяжелые дни... Подтвердилась страшная новость… 9 июня в бою под Изюмом погиб лидер нашей общины, глава ОО "Защитим Протасов яр" и разведчик 93 ОМБр "Холодный яр" – Роман Ратушный.

Ромчик был лучшим из нас, отчаянным, он всегда был первым в любом бою и никогда не проявлял страха. Так случилось, что в его последнем бою он был в разведдозоре в составе боевой группы и погиб во время выполнения боевого задания".

Детали: 5 июля Ратушному должно было исполниться 25 лет.

С первого дня полномасштабного российского вторжения Ратушный участвовал в боях под Киевом, а затем уже в составе 93 ОМБр "Холодный яр" освобождал Тростянец, воевал на Сумщине и под Изюмом.

В ОО добавили, что о дате похорон сообщат позже.

ВИДЕО ДНЯ
Темы: Украинавойнажертвы
Главное сегодня

Украина получила от партнеров 10% необходимой помощи – Минобороны

фотоВ Одессе повестки в военкомат выдавали на пляже

США помогут в построении временных зернохранилищ для вывоза зерна из Украины – Байден

обновленоВзрывы на Львовщине и Тернопольщине: количество пострадавших выросло до шести

ПВО, а не ПРО: Воздушные силы объяснили, почему не все ракеты врага удается сбить

Зеленский на вопрос, будет ли Украина обстреливать РФ: "Мы не террористы"

Все новости...
Украина
Вице-президент Еврокомиссии о статусе кандидата для Украины: не можем сказать "нет"
ЕС рискует создать "ложные ожидания" со статусом кандидата для Украины – премьер Португалии
Еврокомиссия даст зеленый свет кандидатству Украины на вступление в ЕС - СМИ
Последние новости
01:21
Юг: ВСУ уничтожили 60 единиц вражеской техники и 70 оккупантов
00:38
Путину пришлось "уменьшить аппетиты" по поводу захвата Украины – СМИ
23:51
Польша частично отменила судебную реформу, из-за которой ее лишили денег ЕС
23:38
Лига наций: сборная Украины по футболу расходится миром с Ирландией
23:28
ЕСПЧ в последний момент заблокировал вывоз искателей убежища в Британии в Руанду
23:11
Провластный телеканал Грузии провел манипулятивный опрос о войне в Украине
22:53
После сообщений о нехватке Зеленский поручил Залужному проверить обеспечение бойцов
22:47
Зеленский: Донбасское направление – ключевое, на юге продолжаем давить
22:34
В Латвии хотят запретить РФ и Белоруссии владеть важными предприятиями
22:33
В Wells Fargo прогнозируют, что евро в течение месяца сравнится с долларом
Все новости...