Повітряна тривога оголошена по всій Україні

Майже по всій Україні за винятком окупованих росіянами Херcонської області та Криму оголошено повітряну тривогу.

Джерело мапа повітряних тривог у Telegram

Деталі: Майже вся Україна потрапила в зону небезпеки ракетних ударів: о 12:44 сигнал повітряної тривоги додався у Тернопільській та Чернівецькій, у Львівській і Донецькій областях, а перед тим – на Закарпатті.

Оновлення: Тривоги тривали понад годину.

О 13:51 у Дніпропетровській області почався відбій повітряної тривоги, за хвилину – в Києві та ще в низці регіонів. О 13:58 повітряна тривога лишається у двох областях: Донецькій та Луганській.