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Повітряна тривога оголошена по всій Україні

Олена РощінаВівторок, 14 червня 2022, 13:13
Карта повітряних тривог у Telegram

Майже по всій Україні за винятком окупованих росіянами Херcонської області та Криму оголошено повітряну тривогу.

Джерело  мапа повітряних тривог у Telegram

Деталі: Майже вся Україна потрапила в зону небезпеки ракетних ударів: о 12:44 сигнал повітряної тривоги додався у Тернопільській та Чернівецькій, у Львівській і Донецькій областях, а перед тим – на Закарпатті.

Оновлення: Тривоги тривали понад годину.

О 13:51 у Дніпропетровській області почався відбій повітряної тривоги, за хвилину – в Києві та ще в низці регіонів. О 13:58 повітряна тривога лишається у двох областях: Донецькій та Луганській.

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