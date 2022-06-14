Воздушная тревога объявлена по всей Украине

Почти по всей Украине за исключением оккупированных россиянами Херсонской области и Крыма объявлена воздушная тревога.

Источник: карта воздушных тревог в Telegram

Детали: Почти вся Украина попала в зону опасности ракетных ударов: в 12:44 сигнал воздушной тревоги добавился в Тернопольской и Черновицкой, во Львовской и Донецкой областях, а перед тем – на Закарпатье.

Обновление: Тревоги длились более часа.

В 13:51 в Днепропетровской области начался отбой воздушной тревоги, через минуту – в Киеве и еще в ряде регионов. В 13.58 воздушная тревога остается в двух областях: Донецкой и Луганской.