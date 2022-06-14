Українське посвідчення водія можна обміняти на документ єврозразка

Українське посвідчення водія адаптували до документів Європейського союзу.

Джерело: пресслужба Головного сервісного центру МВС

Дослівно: "Наразі замість піктограм, приміром, окуляри, на посвідченні водія розміщені коди, що теж використовуються в європейському водійському посвідчені.

Також у посвідченнях водія є відмітка про складання практичного іспиту на авто з автоматичною коробкою передач у вигляді коду "78".

Отже, якщо ви хочете мати європейський документ, обмінюйте своє старе посвідчення у сервісних центрах МВС".

Деталі: Вказано, що для обміну посвідчення водія необхідно надати: паспорт; копію ІПН; посвідчення водія.