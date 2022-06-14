Украинские водительские права можно обменять на документ еврообразца

Украинское водительское удостоверение адаптировали к документам Европейского союза.

Источник: пресс-служба Главного сервисного центра МВД

Дословно: "В настоящее время вместо пиктограмм, например, очки, на водительском удостоверении размещены коды, которые тоже используются в европейском водительском удостоверении.

Реклама:

Также в водительских правах есть отметка о сдаче практического экзамена на авто с автоматической коробкой передач в виде кода "78".

Итак, если вы хотите иметь европейский документ, обменивайте свое старое удостоверение в сервисных центрах МВД".

Детали: Указано, что для обмена водительского удостоверения необходимо предоставить: паспорт; копию ИНН; водительское удостоверение.