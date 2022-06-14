Все разделы
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

Украинские водительские права можно обменять на документ еврообразца

Валентина РоманенкоВторник, 14 июня 2022, 13:16

Украинское водительское удостоверение адаптировали к документам Европейского союза.

Источник: пресс-служба Главного сервисного центра МВД

Дословно: "В настоящее время вместо пиктограмм, например, очки, на водительском удостоверении размещены коды, которые тоже используются в европейском водительском удостоверении.

Также в водительских правах есть отметка о сдаче практического экзамена на авто с автоматической коробкой передач в виде кода "78".

Итак, если вы хотите иметь европейский документ, обменивайте свое старое удостоверение в сервисных центрах МВД".

Детали: Указано, что для обмена водительского удостоверения необходимо предоставить: паспорт; копию ИНН; водительское удостоверение.

Темы: автоМВД
Главное сегодня

Украина получила от партнеров 10% необходимой помощи – Минобороны

фотоВ Одессе повестки в военкомат выдавали на пляже

США помогут в построении временных зернохранилищ для вывоза зерна из Украины – Байден

обновленоВзрывы на Львовщине и Тернопольщине: количество пострадавших выросло до шести

ПВО, а не ПРО: Воздушные силы объяснили, почему не все ракеты врага удается сбить

Зеленский на вопрос, будет ли Украина обстреливать РФ: "Мы не террористы"

Все новости...
авто
Кабмин предлагает нулевое растаможивание авто: что предусматривают альтернативные законопроекты
Volkswagen предложил 200 сотрудникам на заводе ГАЗ в РФ до шести окладов за увольнение
Продажи новых премиальных автомобилей в России обвалились на 89% в годовом измирении
Последние новости
01:21
Юг: ВСУ уничтожили 60 единиц вражеской техники и 70 оккупантов
00:38
Новости 14 июня: Сбербанк остался без SWIFT, приближение транспортного безвиза с ЕС
23:51
Польша частично отменила судебную реформу, из-за которой ее лишили денег ЕС
23:38
Лига наций: сборная Украины по футболу расходится миром с Ирландией
23:28
ЕСПЧ в последний момент заблокировал вывоз искателей убежища в Британии в Руанду
23:11
Провластный телеканал Грузии провел манипулятивный опрос о войне в Украине
22:53
После сообщений о нехватке Зеленский поручил Залужному проверить обеспечение бойцов
22:47
Зеленский: Донбасское направление – ключевое, на юге продолжаем давить
22:34
В Латвии хотят запретить РФ и Белоруссии владеть важными предприятиями
22:33
В Wells Fargo прогнозируют, что евро в течение месяца сравнится с долларом
Все новости...