Украинские водительские права можно обменять на документ еврообразца
Вторник, 14 июня 2022, 13:16
Украинское водительское удостоверение адаптировали к документам Европейского союза.
Источник: пресс-служба Главного сервисного центра МВД
Дословно: "В настоящее время вместо пиктограмм, например, очки, на водительском удостоверении размещены коды, которые тоже используются в европейском водительском удостоверении.
Также в водительских правах есть отметка о сдаче практического экзамена на авто с автоматической коробкой передач в виде кода "78".
Итак, если вы хотите иметь европейский документ, обменивайте свое старое удостоверение в сервисных центрах МВД".
Детали: Указано, что для обмена водительского удостоверения необходимо предоставить: паспорт; копию ИНН; водительское удостоверение.