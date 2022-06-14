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В Єврокомісії заявили, що поки не ухвалювали жодних рішень про статус кандидата для України

"Європейська правда"Вівторок, 14 червня 2022, 14:06

Європейська комісія поки не ухвалювала жодних рішень щодо надання Україні статусу кандидата на вступ в Євросоюз, робота над питанням триває.

Про це заявив на брифінгу у Брюсселі речник Єврокомісії Ерік Мамер, пише "Європейська правда".

"Я читав у пресі, що Комісія вже вирішила, але це повна неправда. Комісія вчора нічого не вирішувала. Проводилися дебати, які дозволять членам колегії єврокомісарів висловити їхні думки і погляди з цього питання, щоб підготувати рішення у п’ятницю", - сказав Мамер.

Він зазначив, що це стандартна процедура, яка може відрізнятися тривалістю залежно від обставин.

"Тепер служби фіналізують документи, у середу буде зустріч глав департаментів, які, якщо все йтиме добре, підтвердять порядок денний колегії, і в п’ятницю будуть дебати і, сподіваємося, рішення", - додав речник.

Нагадаємо, видання Politico повідомило, що Єврокомісія планує у своєму висновку щодо заявки України на вступ до ЄС рекомендувати надати їй статус кандидата на вступ до Євросоюзу.

Читайте більше у статті Кандидат з нюансами: що відбувається у ЄС перед історичним рішенням щодо України

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Теми: ЄСУкраїнаЄврокомісіяєвроінтеграція
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