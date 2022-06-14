В Еврокомиссии заявили, что пока не принимали никаких решений о статусе кандидата для Украины

Европейская комиссия пока не принимала никаких решений по предоставлению Украине статуса кандидата на вступление в Евросоюз, работа над вопросом продолжается.

Об этом заявил на брифинге в Брюсселе спикер Еврокомиссии Эрик Мамер, пишет "Европейская правда".

"Я читал в прессе, что Комиссия уже приняла решение, но это полная неправда. Комиссия вчера ничего не решала. Проводились дебаты, которые позволят членам коллегии еврокомиссаров высказать их мнения и взгляды по этому вопросу, чтобы подготовить решение в пятницу", - сказал Мамер.

Он отметил, что это стандартная процедура, которая может отличаться длительностью в зависимости от обстоятельств.

"Теперь службы финализуют документы, в среду будет встреча глав департаментов, которые, если все будет хорошо, подтвердят повестку дня коллегии, и в пятницу будут дебаты и, надеемся, решения", - добавил спикер.

Напомним, издание Politico сообщило, что Еврокомиссия планирует в своем заключении по заявке Украины на вступление в ЕС рекомендовать предоставить ей статус кандидата на вступление в Евросоюз.