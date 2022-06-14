Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

В Еврокомиссии заявили, что пока не принимали никаких решений о статусе кандидата для Украины

"Европейская правда"Вторник, 14 июня 2022, 14:06

Европейская комиссия пока не принимала никаких решений по предоставлению Украине статуса кандидата на вступление в Евросоюз, работа над вопросом продолжается.

Об этом заявил на брифинге в Брюсселе спикер Еврокомиссии Эрик Мамер, пишет "Европейская правда".

"Я читал в прессе, что Комиссия уже приняла решение, но это полная неправда. Комиссия вчера ничего не решала. Проводились дебаты, которые позволят членам коллегии еврокомиссаров высказать их мнения и взгляды по этому вопросу, чтобы подготовить решение в пятницу", - сказал Мамер.

Реклама:

Он отметил, что это стандартная процедура, которая может отличаться длительностью в зависимости от обстоятельств.

"Теперь службы финализуют документы, в среду будет встреча глав департаментов, которые, если все будет хорошо, подтвердят повестку дня коллегии, и в пятницу будут дебаты и, надеемся, решения", - добавил спикер.

Напомним, издание Politico сообщило, что Еврокомиссия планирует в своем заключении по заявке Украины на вступление в ЕС рекомендовать предоставить ей статус кандидата на вступление в Евросоюз.

ВИДЕО ДНЯ

Темы: ЕСУкраинаЕврокомиссияевроинтеграция
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

США объявили новый пакет помощи Украине на $250 млн

Залужный защитил докторскую диссертацию по праву на засекреченную тему

фотоНеизвестный расстрелял легковушку на трассе возле Днепра, есть погибший

В 5 раз больше БТРов − Камышин рассказал о производстве бронетехники

фотоСпутник показал уничтоженный БДК "Новочеркасск" и еще один корабль под водой

Минобороны утвердило первый бронежилет для женщин

Все новости...
ЕС
ЕС осудил российские псевдовыборы на оккупированных территориях Украины
Правящая партия Грузии запускает процедуру импичмента президентки за турне в ЕС
Боррель: Украина должна стать членом ЕС, хорошо бы зафиксировать "горизонт" для новых членов
Последние новости
00:13
В Севастополе работала ПВО: оккупанты говорят, что сбили беспилотник
23:57
Стрельба в Праге: полиция попросила не проводить новогодние фейерверки
23:30
Правительство Испании продлило большинство антикризисных мер в связи с агрессией РФ
23:17
В Запорожье во время воздушной тревоги были слышны звуки взрывов
22:57
Politico пишет о пересмотре США стратегии поддержки Украины в войне против РФ
22:35
США объявили новый пакет помощи Украине на $250 млн
22:26
Россияне вечером запускали ударные БпЛА с юга
22:06
Лубинец считает, что некоторые нормы закона о мобилизации противоречат Конституции
22:01
Экономические новости 27 декабря: риск задержки соцвыплат, "упрощенку" реформируют
21:56
В Бразилии говорят, что вряд ли арестуют Путина, несмотря на членство в МУС
Все новости...
Реклама: