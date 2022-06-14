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Німеччина постачатиме Україні найсучаснішу зброю — Шольц

"Європейська правда"Вівторок, 14 червня 2022, 14:08

Канцлер Німеччини Олаф Шольц підтвердив зобов'язання Берліна постачати Україні сучасне озброєння.

Про це пише DW, повідомляє "Європейська правда".

"Зрозуміло, що Україні потрібна додаткова зброя для своєї оборони", – сказав Шольц, додавши, що Німеччина постачала Україні зброю з початку вторгнення.

"У цій критичній фазі ми значно розширюємо нашу підтримку: ми, серед іншого, постачаємо Україні найсучаснішу зенітну систему та радар виявлення артилерії", – сказав канцлер.

Шольц заявив, що постачання озброєння здійснюватиметься в координації з партнерами з Європи та НАТО.

Він додав, що важливо, щоб Німеччина та її союзники захищали "кожний сантиметр території НАТО", і що Берлін збільшить свою присутність на східному фланзі НАТО.

Німеччина раніше заявила про плани постачання ЗСУ Gepard, гаубиць Panzerhaubitze 2000, зенітної системи Iris-T та реактивної системи залпового вогню Mars. 

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Але в уряді зазначили, що з організаційних причин і проблем безпеки говорити про графіки поставки зброї Україні складно.

Раніше повідомлялося, що попри заяви Шольца про збільшення військової допомоги України, вона поки не отримала жодної одиниці німецького озброєння.

Теми: НімеччинаУкраїназброявійна
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