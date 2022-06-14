Германия будет поставлять Украине самое современное оружие - Шольц

Канцлер Германии Олаф Шольц подтвердил обязательство Берлина поставлять Украине современное вооружение.

Об этом пишет DW, сообщает "Европейская правда".

"Понятно, что Украине нужно дополнительное оружие для своей обороны", – сказал Шольц, добавив, что Германия поставляла Украине оружие с начала вторжения.

Реклама:

"В этой критической фазе мы значительно расширяем нашу поддержку: мы, среди прочего, поставляем Украине современную зенитную систему и радар обнаружения артиллерии", - сказал канцлер.

Шольц заявил, что поставки вооружения будут осуществляться в координации с партнерами из Европы и НАТО.

Он добавил, что важно, чтобы Германия и ее союзники защищали "каждый сантиметр территории НАТО" и что Берлин увеличит свое присутствие на восточном фланге НАТО.

ВИДЕО ДНЯ

Германия ранее заявила о планах поставки ВСУ Gepard, гаубиц Panzerhaubitze 2000, зенитной системы Iris-T и реактивной системы залпового огня Mars.

Но в правительстве отметили, что по организационным причинам и из-за проблем безопасности говорить о графиках поставки оружия Украине сложно.

Ранее сообщалось, что, несмотря на заявления Шольца об увеличении военной помощи Украине, она пока не получила ни одной единицы немецкого вооружения.