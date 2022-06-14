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Глава Міноборони Німеччини: Україна "незабаром" отримає самохідні гаубиці

"Європейська правда"Вівторок, 14 червня 2022, 14:11

Навчання українських солдатів на самохідних гаубицях Panzerhaubitze 2000 у Німеччині буде завершено "найближчим часом".

Про це заявила міністр оборони Крістін Ламбрехт, пише "Європейська правда" із посиланням на Bild.

За словами міністра, потім зброю можна буде доставити до України. Коли саме і як буде доставлено гаубиці, вона не сказала.

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Згідно з поточним статусом, Німеччина хоче надати Україні сім самохідних гаубиць із запасів Бундесверу.

Крім того, уряд перебуває у процесі підготовки разом з США до постачання реактивних систем залпового вогню, яких Україна гостро потребує.

Німеччина раніше заявила про плани постачання ЗСУ Gepard, гаубиць Panzerhaubitze 2000, зенітної системи Iris-T та реактивної системи залпового вогню Mars. 

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Але в уряді зазначили, що з організаційних причин і проблем безпеки говорити про графіки поставки зброї Україні складно.

Раніше повідомлялося, що попри заяви Шольца про збільшення військової допомоги України, вона поки не отримала жодної одиниці німецького озброєння.

Теми: НімеччинаУкраїназброявійна
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