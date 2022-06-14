Глава Минобороны Германии: Украина "в скором времени" получит самоходные гаубицы

Обучение украинских солдат на самоходных гаубицах Panzerhaubitze 2000 в Германии будет завершено "в ближайшее время".

Об этом заявила министр обороны Кристин Ламбрехт, пишет Европейская правда со ссылкой на Bild.

По словам министра, потом оружие можно будет доставить в Украину. Когда именно и как будет доставлена ​​гаубица, она не сказала.

Согласно текущему статусу, Германия хочет предоставить Украине семь самоходных гаубиц из запасов Бундесвера.

Кроме того, правительство находится в процессе подготовки вместе с США к поставке реактивных систем залпового огня, в которых Украина нуждается.

Германия ранее заявила о планах поставки ВСУ Gepard, гаубиц Panzerhaubitze 2000, зенитной системы Iris-T и реактивной системы залпового огня Mars.

Но в правительстве отметили, что по организационным причинам и проблемам безопасности говорить о графиках поставки оружия Украине сложно.

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Ранее сообщалось, что, несмотря на заявления Шольца об увеличении военной помощи Украины, она пока не получила ни одной единицы немецкого вооружения.