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СБУ: РФ придумала нову схему постачання "гарматного м’яса" на передову

Валентина РоманенкоВівторок, 14 червня 2022, 15:05
СБУ: РФ придумала нову схему постачання гарматного м’яса на передову

Рекрутингові компанії Росії масово шукають "добровольців" для армії, не вимагаючи ні фізичної підготовки, ні воєнного фаху.

Джерело: пресслужба Служба безпеки України

Деталі: Загарбники пропонують непогані зарплати на роботах з "відновлення" окупованих територій на сході України – розбирати руїни будівель, які знищила російська армія, чи вантажити гуманітарну допомогу.

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Про це слідчим СБУ розповів полонений загарбник, який приїхав за контрактом нібито у якості "різноробочого".

Але, за його словами, вибір у таких контрактників невеликий: послужити "гарматним м’ясом" у складі незаконних збройних формувань "ЛНР/ДНР" або бути розстріляними за відмову.

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Зокрема, цей уродженець Удмуртії підписав контракт із зс РФ на 2 місяці через фінансові труднощі.

На розчистці території школи він працював лише перший тиждень. А потім разом із іншими 32 "колегами" його відправили в Золоте у підпорядкування терористичного угрупування так званої "ЛНР".

Як зізнається полонений, решта "добровольців" відмовилися: у перший же день відмовилося 82 особи.

У тих, хто виконав наказ, усе склалося не найкращим чином. "З цих 32 людей: 7 потрапило в полон, 6 пішло назад, решта 200-х. Я сам отримав поранення", розповів військовополонений.

Зрештою, кудись повтікали навіть російські командири.

Наразі з цим полоненим продовжують слідчі та контррозвідники СБУ.

Теми: СБУ
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