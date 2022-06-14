Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

СБУ: РФ придумала новую схему поставки "пушечного мяса" на передовую

Валентина РоманенкоВторник, 14 июня 2022, 15:05
СБУ: РФ придумала новую схему поставки пушечного мяса на передовую

Рекрутинговые компании России массово ищут "добровольцев" для армии, не требуя ни физической подготовки, ни военной профессии.

Источник: пресс-служба Службы безопасности Украины

Детали: Захватчики предлагают неплохие зарплаты на работах по "восстановлению" оккупированных территорий на востоке Украины – разбирать развалины зданий, которые уничтожила российская армия, или грузить гуманитарную помощь.

Реклама:

Об этом следователям СБУ рассказал пленный захватчик, приехавший по контракту якобы в качестве "разнорабочего".

Но, по его словам, выбор таких контрактников невелик: послужить "пушечным мясом" в составе незаконных вооруженных формирований "ЛНР/ДНР" или быть расстрелянными за отказ.

ВИДЕО ДНЯ

В частности, этот уроженец Удмуртии подписал контракт с РФ на 2 месяца из-за финансовых трудностей.

На расчистке территории школы он работал только первую неделю. А затем вместе с другими 32 "коллегами" его отправили в Золотое в подчинение террористической группировке так называемой "ЛНР".

Как признается пленный, остальные "добровольцы" отказались: в первый же день отказалось 82 человека.

У тех, кто выполнил приказ, дела сложились не лучшим образом. "Из этих 32 человек: 7 попали в плен, 6 ушли назад, остальные 200-е. Я сам получил ранение", - рассказал военнопленный.

В конце концов куда-то сбежали даже российские командиры.

В настоящее время пленным продолжают следователи и контрразведчики СБУ.

Темы: СБУ
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

США объявили новый пакет помощи Украине на $250 млн

Залужный защитил докторскую диссертацию по праву на засекреченную тему

фотоНеизвестный расстрелял легковушку на трассе возле Днепра, есть погибший

В 5 раз больше БТРов − Камышин рассказал о производстве бронетехники

фотоСпутник показал уничтоженный БДК "Новочеркасск" и еще один корабль под водой

Минобороны утвердило первый бронежилет для женщин

Все новости...
СБУ
Настоятель храма УПЦ МП на Житомирщине раздавал верующим кремлевские "агитки" – СБУ
Коломойскому вручили подозрение
СБУ задержала снайпера, который должен был убить командование ВСУ в Запорожской области 9 мая
Последние новости
00:13
В Севастополе работала ПВО: оккупанты говорят, что сбили беспилотник
23:57
Стрельба в Праге: полиция попросила не проводить новогодние фейерверки
23:30
Правительство Испании продлило большинство антикризисных мер в связи с агрессией РФ
23:17
В Запорожье во время воздушной тревоги были слышны звуки взрывов
22:57
Politico пишет о пересмотре США стратегии поддержки Украины в войне против РФ
22:35
США объявили новый пакет помощи Украине на $250 млн
22:26
Россияне вечером запускали ударные БпЛА с юга
22:06
Лубинец считает, что некоторые нормы закона о мобилизации противоречат Конституции
22:01
Экономические новости 27 декабря: риск задержки соцвыплат, "упрощенку" реформируют
21:56
В Бразилии говорят, что вряд ли арестуют Путина, несмотря на членство в МУС
Все новости...
Реклама: