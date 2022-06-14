СБУ: РФ придумала новую схему поставки "пушечного мяса" на передовую

Рекрутинговые компании России массово ищут "добровольцев" для армии, не требуя ни физической подготовки, ни военной профессии.

Источник: пресс-служба Службы безопасности Украины

Детали: Захватчики предлагают неплохие зарплаты на работах по "восстановлению" оккупированных территорий на востоке Украины – разбирать развалины зданий, которые уничтожила российская армия, или грузить гуманитарную помощь.

Об этом следователям СБУ рассказал пленный захватчик, приехавший по контракту якобы в качестве "разнорабочего".

Но, по его словам, выбор таких контрактников невелик: послужить "пушечным мясом" в составе незаконных вооруженных формирований "ЛНР/ДНР" или быть расстрелянными за отказ.

В частности, этот уроженец Удмуртии подписал контракт с РФ на 2 месяца из-за финансовых трудностей.

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На расчистке территории школы он работал только первую неделю. А затем вместе с другими 32 "коллегами" его отправили в Золотое в подчинение террористической группировке так называемой "ЛНР".

Как признается пленный, остальные "добровольцы" отказались: в первый же день отказалось 82 человека.

У тех, кто выполнил приказ, дела сложились не лучшим образом. "Из этих 32 человек: 7 попали в плен, 6 ушли назад, остальные 200-е. Я сам получил ранение", - рассказал военнопленный.

В конце концов куда-то сбежали даже российские командиры.

В настоящее время пленным продолжают следователи и контрразведчики СБУ.