Росія скорочує поставки газу по "Північному потоку-1" на 40%
Російська компанія "Газпром" заявила, що скорочує поставки природного газу по газопроводу "Північний потік-1" на 40%.
Про це повідомило російське агентство "Интерфакс", пише "Європейська правда".
У вівторок російська енергетична компанія оголосила, що може забезпечити транспортування лише 100 млн кубометрів газу на добу замість звичайних 167 млн кубометрів.
За словами росіян, це відбудеться через "невчасне проведення ремонтних робіт компанією Siemens".
"У зв'язку з несвоєчасним поверненням компанією Siemens газоперекачувальних агрегатів з ремонту, виробленням міжремонтного ресурсу ГПА і виявленими технічними несправностями двигунів (отримано припис Ростехнагляду про тимчасову заборону діяльності) в цей час на компресорній станції "Портова" може бути використано тільки три газоперекачувальних агрегати", - повідомив "Газпром".
Нагадаємо, "Північний потік-1", який транспортує газ з Росії до Німеччини, було запущено ще у 2011 році, його пропускна спроможність становить 27 млрд кубометрів на рік.
Після початку російсько-української війни німецька опозиція закликала чинну німецьку владу відмовитися від поставок російського газу газопроводом "Північний потік-1".