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Росія скорочує поставки газу по "Північному потоку-1" на 40%

"Європейська правда"Вівторок, 14 червня 2022, 15:15

Російська компанія "Газпром" заявила, що скорочує поставки природного газу по газопроводу "Північний потік-1" на 40%.

Про це повідомило російське агентство "Интерфакс", пише "Європейська правда".

У вівторок російська енергетична компанія оголосила, що може забезпечити транспортування лише 100 млн кубометрів газу на добу замість звичайних 167 млн ​​кубометрів. 

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За словами росіян, це відбудеться через "невчасне проведення ремонтних робіт компанією Siemens".

"У зв'язку з несвоєчасним поверненням компанією Siemens газоперекачувальних агрегатів з ремонту, виробленням міжремонтного ресурсу ГПА і виявленими технічними несправностями двигунів (отримано припис Ростехнагляду про тимчасову заборону діяльності) в цей час на компресорній станції "Портова" може бути використано тільки три газоперекачувальних агрегати", - повідомив "Газпром".

Нагадаємо, "Північний потік-1", який транспортує газ з Росії до Німеччини, було запущено ще у 2011 році, його пропускна спроможність становить 27 млрд кубометрів на рік.

ВІДЕО ДНЯ

Після початку російсько-української війни німецька опозиція закликала чинну німецьку владу відмовитися від поставок російського газу газопроводом "Північний потік-1".

Теми: РосіяГазпромгазЄвропа
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